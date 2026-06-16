Roma Capitale lancia “Piscine all’aperto”: ingressi gratis per gli over 70. Al via le prenotazioni

Un tuffo contro l’afa estiva e, soprattutto, una forte barriera contro la solitudine. Torna per il quinto anno consecutivo “Piscine all’aperto”, l’iniziativa inserita nel Piano Caldo di Roma Capitale e coordinata in tandem dall’Assessorato allo Sport, Grandi Eventi, Turismo e Moda e dall’Assessorato alle Politiche Sociali e alla Salute.

Il progetto offre oltre 5.000 ingressi completamente gratuiti dedicati ai residenti over 70 all’interno di 17 impianti sportivi comunali dislocati in tutti i quadranti della città. Le prenotazioni sono aperte ufficialmente dalle ore 13:00 di oggi, martedì 16 giugno 2026.

Come Funziona il Servizio: Info e Prenotazioni

I pacchetti gratuiti comprendono non solo l’accesso all’acqua, ma anche i servizi accessori per garantire il massimo comfort agli anziani durante le giornate di canicola.

Le tessere e gli ingressi (fino a un massimo di 5 accessi a persona) copriranno l’arco temporale che va dal 22 giugno al 31 agosto 2026. Per bloccare il proprio posto basta contattare il centralino unico operativo di Roma Capitale, attivo in collaborazione con le farmacie comunali Farmacap.

I 17 Impianti Sportivi Comunali Aderenti

L’elenco dei centri sportivi che hanno messo a disposizione i propri spazi copre capillarmente il territorio capitolino, da nord a sud fino al litorale:

Quadrante Urbano Quartiere / Zona Nome dell’Impianto Sportivo Roma Nord Flaminio / Parioli / Ponte Milvio Circolo Montecitorio, Aquaniene, Arena Altero Felici Roma Est Talenti / Nomentana / Tiburtina Maximo Sport & Fitness, T4 Tennis Club, Aquatibur Roma Est / Periferie Pietralata / Casilino / Tor Bella Monaca Fulvio Bernardini, Villa De Sanctis, Piscina Comunale Roma 70 Roma Sud / Eur Montagnola / San Paolo / Eur To Live Sports Center, Mario Tobia, Sporting Club Ostiense, Fonte Roma Eur, Ferratella Sporting Club Roma Ovest / Litorale Corviale / Bravetta / Acilia Arvalia Nuoto, Piscina comunale di via Bravetta, Le Cupole

Obiettivo “Invecchiamento Attivo” e Socialità

L’iniziativa incassa il plauso e la soddisfazione dei due assessori firmatari del Piano Caldo, Alessandro Onorato e Barbara Funari, che hanno voluto ringraziare pubblicamente i gestori privati dei circoli per la sensibilità dimostrata.

Il Contrasto all’Isolamento

«Tutelare le categorie fragili nei mesi in cui la città si svuota è un dovere», ha commentato l’assessore allo Sport Alessandro Onorato. Sulla stessa linea l’assessora al Welfare Barbara Funari: «Non si tratta solo di difendersi dal picco delle temperature, ma di incentivare l’invecchiamento attivo. Offriamo occasioni concrete per fare attività motoria guidata, stare insieme, socializzare e spezzare la spirale di solitudine che troppo spesso colpisce i nostri anziani d’estate».

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente Anche un piccolo contributo fa la differenza