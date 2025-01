Roma Capitale: numeri record per i siti web di musei, eventi e turismo

Il 2024 si chiude con numeri straordinari per i siti web del sistema museale, culturale e turistico di Roma Capitale, gestiti da Zètema Progetto Cultura.

I dati confermano una crescita significativa, con milioni di accessi che testimoniano l’interesse sempre più marcato del pubblico per l’offerta culturale e turistica della città.

Il network dei Musei in Comune e il portale dei Musei Capitolini segnano un incremento del 31% rispetto al 2023, superando complessivamente i 6 milioni di visite.

In particolare, i Musei Capitolini stabiliscono un record storico, con oltre 1 milione di visite web (+16%) e più di 3 milioni di visualizzazioni di pagina.

Anche il portale della Sovrintendenza Capitolina raggiunge risultati significativi, con circa 970.000 visite e un totale di oltre 11,5 milioni di pagine viste.

Il sito culture.roma.it, punto di riferimento per gli eventi promossi dal Dipartimento Cultura, registra un aumento del 26% rispetto all’anno precedente, superando le 748.000 visite e totalizzando 1,48 milioni di pagine viste.

Un risultato che conferma l’efficacia delle strategie di comunicazione digitale per valorizzare l’offerta culturale della città.

Numeri record nell’anno del Giubileo per il portale turismoroma.it che si distingue con un incremento del 49% rispetto al 2023, raggiungendo 7,1 milioni di visite e 14 milioni di pagine viste (+81%).

La pagina Roma Live risulta la più consultata, a conferma dell’interesse per gli eventi e le attrazioni della città. Cresce anche romapass.it, il portale della city card turistica, con un aumento del 5%.

Questi risultati sottolineano il ruolo strategico delle piattaforme online nella promozione della città e nella valorizzazione del suo patrimonio culturale e turistico. La capacità di attrarre un pubblico sempre più ampio e diversificato conferma l’efficacia di strumenti digitali mirati e innovativi.

La crescita continua degli accessi, favorita anche dall’integrazione di contenuti innovativi e campagne mirate, consolida Roma come una delle destinazioni culturali e turistiche più amate al mondo.

