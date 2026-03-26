Roma, chiuso per 15 giorni un locale di via Cavour: frequentazioni sospette e precedenti penali tra i clienti

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della Stazione Roma Quirinale hanno eseguito un provvedimento di sospensione della licenza per 15 giorni nei confronti del titolare di un’attività commerciale di via Cavour.

La misura, emessa dal Questore di Roma ai sensi dell’art. 100 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), segue un accurato lavoro di monitoraggio e controllo da parte delle forze dell’ordine.

I militari, durante i controlli presso il locale, hanno rilevato la costante frequentazione da parte di soggetti con precedenti penali, elemento che ha contribuito alla decisione di sospendere temporaneamente l’attività.

La scelta del Questore si inserisce in un quadro di prevenzione e sicurezza volto a tutelare l’ordine pubblico e la tranquillità del quartiere.

La decisione è stata inoltre supportata da un precedente intervento dei Carabinieri nello stesso locale, che aveva portato all’arresto di una persona per spaccio di sostanze stupefacenti e alla segnalazione di altre due persone alla Prefettura come assuntori.

Il provvedimento amministrativo mira quindi a scoraggiare ulteriori episodi illeciti e a garantire la sicurezza dei cittadini, interrompendo temporaneamente l’attività fino al termine dei 15 giorni stabiliti.

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