Roma, colpo da 100mila euro al Casaletto: la vittima un’ex dipendente della Banca d’Italia

A Monteverde è bastato poco più di qualche minuto perché una mattinata qualunque si trasformasse in un colpo da film. Un raggiro studiato nei dettagli, modi rassicuranti, abiti da tecnici specializzati e una vittima scelta con attenzione.

Così una banda di truffatori è riuscita a mettere a segno un furto da circa 100mila euro in un appartamento di via del Casaletto, nel quadrante ovest della Capitale.

La vittima è una donna di 75 anni, ex dipendente della Banca d’Italia, che si è trovata davanti alla porta alcuni uomini presentatisi come incaricati di lavori di manutenzione nella zona.

Era circa mezzogiorno quando i falsi operai hanno citofonato all’abitazione spiegando di dover effettuare controlli tecnici collegati a presunti interventi sugli impianti.

Secondo una prima ricostruzione, i truffatori avrebbero agito con estrema calma, utilizzando un linguaggio credibile e atteggiamenti studiati per conquistare rapidamente la fiducia dell’anziana. Una volta ottenuto l’accesso all’appartamento, però, la situazione sarebbe cambiata nel giro di pochi istanti.

Gli investigatori stanno cercando di capire con precisione come la banda sia riuscita a convincere la donna ad aprire la cassaforte custodita in casa. Non si esclude che siano state utilizzate sofisticate tecniche di manipolazione psicologica, spesso impiegate nelle truffe agli anziani, capaci di generare confusione e pressione emotiva nelle vittime.

Dentro la cassaforte erano conservati oggetti di grande valore economico e affettivo. I malviventi sono riusciti a portare via un Rolex, altri due orologi d’oro — tra cui uno Zenith di pregio — oltre a collane, gioielli e monili in oro e argento.

Tra gli oggetti rubati figurano anche cinque monete commemorative della Banca d’Italia, considerate particolarmente preziose sia dal punto di vista numismatico sia personale, perché legate alla lunga carriera lavorativa della proprietaria.

Una volta preso il bottino, la banda si è allontanata rapidamente facendo perdere le tracce prima che la donna riuscisse a rendersi conto di quanto accaduto. Solo dopo alcuni minuti la vittima avrebbe compreso di essere stata truffata e avrebbe dato l’allarme alle forze dell’ordine.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del distretto Monteverde, che hanno avviato gli accertamenti all’interno dell’abitazione. La Scientifica sta effettuando rilievi per cercare impronte, tracce biologiche o elementi utili all’identificazione dei responsabili.

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