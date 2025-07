Roma, colpo nella notte alla Camilluccia: svaligiata la villa dei proprietari di Villa Claudia

Un colpo studiato nei dettagli, messo a segno nel cuore della notte, in una delle zone residenziali più eleganti della Capitale. I ladri hanno colpito in via della Camilluccia, all’interno della villa di proprietà dei titolari della nota clinica «Villa Claudia», portando via un bottino ingente dopo aver scassinato una cassaforte.

Erano circa le 4.30 del mattino quando il sistema di vigilanza ha rilevato movimenti sospetti all’interno dell’abitazione. Il personale della sicurezza ha immediatamente allertato il commissariato Ponte Milvio e sul posto sono accorse le pattuglie della Polizia. Ma al loro arrivo, dei ladri nessuna traccia: la banda aveva già fatto perdere le proprie tracce.

Secondo quanto ricostruito, i malviventi sono entrati dalla parte posteriore della villa, forzando le grate di una delle portefinestre. Con i proprietari fuori città, hanno avuto tutto il tempo di agire con calma, rovistando in ogni stanza e mettendo completamente a soqquadro l’abitazione, fino a individuare e scardinare la cassaforte.

Il bottino – descritto come consistente – è ancora in fase di quantificazione. Gli investigatori stanno ora visionando le immagini delle telecamere di sorveglianza, sperando di individuare dettagli utili all’identificazione dei ladri. Contemporaneamente, è in corso il contatto con i proprietari, attualmente lontani da Roma, per una prima verifica dei beni sottratti.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.