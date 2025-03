Roma-Como, tenta di entrare all’Olimpico col biglietto del fratello: arrestato tifoso daspato

Pensava di poter aggirare i controlli e tornare sugli spalti dello Stadio Olimpico, ma la sua serata si è conclusa con un arresto.

Un trentaquattrenne, tifoso romanista, già colpito da Daspo, ha provato a eludere – nella serata di ieri domenica 2 marzo – i divieti di accesso presentandosi ai tornelli con un biglietto intestato al fratello, convinto che bastasse per sfuggire ai radar della sicurezza e visionare la partita Roma-Como valevole per il Campionato di serie A.

Ma l’ingresso allo stadio non è più un varco facile da oltrepassare per chi ha qualcosa da nascondere. I rigidi controlli disposti dalla Questura di Roma, con il doppio step di prefiltraggio e filtraggio, hanno smascherato il tentativo di raggiro.

Il sistema di ticket-checking ha fatto scattare l’alert ai tornelli e, nel giro di pochi minuti, gli agenti del Commissariato Prati hanno fermato il tifoso. Dopo le verifiche di rito, è stato arrestato per violazione del Daspo.

Non è stato l’unico episodio della serata a movimentare il lavoro delle forze dell’ordine. Altri due tifosi giallorossi, un 27enne e un 29enne, hanno provato a forzare la mano durante i controlli all’ingresso della Tribuna Tevere.

Irritati dalle verifiche di steward e polizia, hanno manifestato un’insofferenza che è presto sfociata in un alterco. Per entrambi è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, mentre il più giovane dovrà rispondere anche di rifiuto di fornire le generalità.

A completare il quadro della serata, due spettatori sono stati sanzionati per possesso di sostanze stupefacenti ad uso personale, scoperti sempre durante i prefiltraggi.

La strategia della Questura di Roma è chiara: tolleranza zero verso ogni comportamento che violi le regole dello stadio e metta a rischio la sicurezza.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.