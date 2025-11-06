Roma, consegnata la Lupa Capitolina a Robert De Niro in Campidoglio

Roma ha reso omaggio a una leggenda vivente del cinema. In una cerimonia solenne nella Sala degli Orazi e Curiazi in Campidoglio, il Sindaco Roberto Gualtieri ha conferito a Robert De Niro la Lupa Capitolina, la massima onorificenza della città eterna.

A fare da cornice all’evento, un pubblico d’eccezione: una rappresentanza della Giuria Young Adult di “Alice nella Città”, composta da dieci ragazzi tra i 14 e i 19 anni, selezionati da istituti scolastici di Roma e provincia.

Un incontro tra generazioni, simbolico e potente, che ha visto uno dei più grandi attori della storia ricevere il tributo della Capitale del cinema.

“Roma rende omaggio a un artista straordinario, capace di attraversare generi ed epoche con una versatilità che ha fatto scuola”, ha dichiarato Gualtieri. “Robert De Niro è un punto di riferimento assoluto, un protagonista che ha scritto la storia del grande schermo, incantando il pubblico con interpretazioni indimenticabili. Consegnargli la Lupa Capitolina significa ringraziarlo per ciò che rappresenta e per il legame profondo che lo unisce a Roma, capitale del cinema e fonte d’ispirazione per artisti di ogni generazione”.

Emozionato e visibilmente toccato, De Niro ha ringraziato il Sindaco e la città con parole che hanno conquistato la platea:

“Roma è più di una città, è un’opera d’arte vivente. Ogni strada, ogni pietra, ogni pasto racconta una storia. Essere riconosciuto qui, in un luogo che ha dato così tanto al mondo della cultura e della bellezza, è davvero commovente”.

L’attore ha poi ricordato il proprio legame personale con l’Italia:

“La mia famiglia ha radici italiane, quindi questo riconoscimento ha per me un valore ancora più profondo. Ho sempre sentito una connessione autentica con questo Paese, con la sua gente e la sua passione per l’arte e la creatività. Ricevo questa onorificenza con gratitudine — non solo per me stesso, ma per tutti coloro che continuano a essere ispirati dallo spirito di Roma”.

Con questo riconoscimento, Roma celebra non solo un artista immenso, ma anche un ponte ideale tra Hollywood e Cinecittà, tra la storia del cinema e la sua continua rinascita.

