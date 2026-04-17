Roma contro il caro-bollette: torna “Informa Energia”, lo sportello itinerante che ti insegna a risparmiare

Roma Capitale rinnova il suo impegno per aiutare i cittadini a ridurre la spesa energetica, con “Informa Energia”, lo sportello mobile dedicato all’informazione e al supporto gratuito su risparmio energetico, consumi domestici e bollette.

Dopo il successo della prima edizione, il servizio riparte con la sua seconda fase a partire da lunedì 20 aprile e fino al 30 ottobre, tornando sul territorio per raggiungere cittadine e cittadini nei loro quartieri.

Un camper attrezzato come sportello informativo riprenderà il suo percorso tra i 15 Municipi di Roma Capitale, sostando ogni settimana in spazi centrali e accessibili come mercati rionali, piazze e servizi pubblici. Esperti qualificati saranno a disposizione per offrire consulenza gratuita e supporto concreto su temi di grande attualità visti i rincari delle bollette energetiche.

Tra i servizi gratuiti disponibili: l’analisi e la lettura delle bollette energetiche, l’accesso ai bonus sociali, le strategie per ridurre i consumi domestici e migliorare l’efficienza, le agevolazioni e gli incentivi disponibili per famiglie e condomini per installare impianti solari, sostituire elettrodomestici inefficienti, le opportunità offerte dalle comunità energetiche.

Il tutto supportato dalla distribuzione di migliaia di volantini informativi sulle diverse tematiche e opportunità, che si possono scaricare anche dal sito romaperilclima.it.

In questa seconda edizione, lo sportello mobile dedicherà particolare attenzione anche al fenomeno della povertà energetica estiva, offrendo informazioni e supporto specifici per affrontare le difficoltà legate ai mesi più caldi.

La prima edizione, che si è svolta dal 22 settembre 2025 al 30 gennaio 2026 girando in tutti i 15 Municipi di Roma, aveva aiutato migliaia di cittadine e cittadini a leggere le bollette, individuare sprechi e opportunità di ridurre la spesa, supportato nell’accesso ai bonus energia, di cambio del gestore, di scelta di elettrodomestici, di informazione sulle comunità energetiche presenti nei diversi territori con l’organizzazione di incontri pubblici (energy café).

Una novità della seconda edizione è la collaborazione con la Fondazione Banco dell’energia con l’obiettivo di approfondire le situazioni di povertà energetica nella città per individuare iniziative di supporto alle famiglie.

Inoltre, continua la collaborazione con il Coordinamento delle CER solidali di Roma per organizzare iniziative pubbliche di informazione nei diversi Municipi.

È possibile prenotare un appuntamento allo Sportello scrivendo a sportelloenergia@romaperilclima.it, per usufruire del servizio anche qualora non si riesca a raggiungerlo durante la settimana di presenza nel proprio Municipio.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.