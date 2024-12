Roma: controlli straordinari al Tufello, tre arresti e una segnalazione

Operazione straordinaria dei Carabinieri della Compagnia di Roma Montesacro nei quartieri del Tufello e zone limitrofe: il bilancio del servizio di controllo è di tre persone arrestate, 90 identificate e 70 veicoli controllati.

Un’azione mirata a contrastare la criminalità e garantire maggiore sicurezza per i cittadini, in linea con le direttive del Prefetto di Roma Lamberto Giannini.

I dettagli dell’operazione:

Tra gli arrestati figura una donna di 50 anni, senza occupazione, sorpresa nei pressi della propria abitazione con un atteggiamento sospetto.

I militari, insospettiti, hanno deciso di sottoporla a perquisizione personale e domiciliare, trovandola in possesso di circa 30 grammi di cocaina e di 125 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività illecita. Per la donna sono immediatamente scattate le manette.

Poco dopo, i Carabinieri della Stazione di Roma San Basilio hanno arrestato un giovane romano di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, sorpreso a Largo Giampiero Arci mentre cedeva una dose di cocaina.

La persona che ha acquistato la droga è stata fermata e segnalata al Prefetto come assuntore. Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno trovato un’altra dose di cocaina e 190 euro in contanti, sequestrati insieme alla sostanza stupefacente.

Il terzo arresto è stato effettuato dai Carabinieri della Stazione di Roma Nuovo Salario: un uomo di 45 anni, già sottoposto alla misura degli arresti domiciliari, è stato sorpreso fuori dalla sua abitazione senza alcuna autorizzazione. L’uomo è stato nuovamente arrestato, questa volta per il reato di evasione.

Prevenzione e contrasto al degrado urbano:

Il servizio straordinario dei Carabinieri, oltre agli arresti, ha portato all’identificazione di 90 persone e al controllo di 70 veicoli. Una persona è stata segnalata al Prefetto per uso personale di sostanze stupefacenti, contribuendo all’attività di prevenzione legata al consumo e allo spaccio di droga.

Una risposta concreta per la sicurezza dei cittadini

L’operazione è parte di un piano di controllo del territorio voluto dal Prefetto di Roma e attuato in seno al Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica.

L’obiettivo è quello di combattere la criminalità diffusa e ridurre il degrado urbano, fenomeni che incidono sia sulla sicurezza reale che su quella percepita dalla popolazione.

I Carabinieri hanno assicurato che i controlli continueranno nei prossimi giorni in varie aree della Capitale, con l’obiettivo di restituire serenità e fiducia ai residenti delle periferie romane.

