Roma: controlli su sicurezza stradale e movida, oltre 2.600 violazioni accertate

Serrata attività della Polizia Locale di Roma Capitale nel fine settimana, con centinaia di pattuglie impegnate su tutto il territorio per garantire sicurezza e legalità sulle strade e nei locali della movida.

Il bilancio è imponente: più di 2.600 violazioni accertate, una ventina di patenti ritirate per guida in stato di ebbrezza e dieci conducenti denunciati penalmente per tassi alcolemici oltre la soglia di 0,8 g/l.

I controlli hanno interessato le principali arterie cittadine, dai lungoteveri alle consolari, ma anche le zone più frequentate della notte romana — da Trastevere a San Lorenzo, dal Pigneto a Ponte Milvio — dove gli agenti del Corpo hanno eseguito verifiche mirate sul rispetto del codice della strada e delle norme anti-alcol.

Parallelamente, è stata intensa anche l’attività di polizia amministrativa: oltre 800 controlli in locali pubblici, bar, ristoranti e minimarket.

Un centinaio le irregolarità riscontrate, tra musica oltre i limiti consentiti, disturbo della quiete pubblica, violazioni delle norme igienico-sanitarie e gestione scorretta dei rifiuti.

Nel corso dei controlli, una decina di minimarket sono stati sanzionati per aver mantenuto l’attività oltre gli orari consentiti.

In uno di questi, gli agenti hanno scoperto numerose confezioni di alimenti scaduti esposte sugli scaffali: la merce è stata immediatamente sequestrata e per il titolare sono scattate sanzioni per oltre 3mila euro.

