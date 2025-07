Roma dedica un viale a Mariangela Melato

Inaugurata a Villa Borghese la targa dedicata alla memoria della celebre attrice Mariangela Melato.

Taglio del nastro con il Sindaco Roberto Gualtieri, la presidente del Municipio II Francesca del Bello. Alla cerimonia hanno preso parte la sorella dell’attrice, Anna, il presidente dell’Associazione Mariangela Melato Giorgio Assumma, ma anche Renzo Arbore e gli amici di una vita Michele Placido, Giancarlo Giannini e Gabriele Lavia.

La targa dà il nome a un viale interno a Villa Borghese, simbolicamente a pochi passi dalla Casa del Cinema in Largo Marcello Mastroianni.

“Siamo davvero felici di dedicare un viale nella bellissima Villa Borghese – ha dichiarato Gualtieri – proprio vicino la Casa del Cinema, a una delle più grandi attrici italiane e mondiali, che ha saputo regalare al mondo interpretazioni memorabili in pellicole che hanno segnato un’epoca, raccontando un’Italia in trasformazione“.

Il primo cittadino ricorda anche la carriera teatrale di Melato, oltre che quella televisiva e poetica: “Ha emozionato, fatto sognare e pensare milioni di donne e di uomini“. Infine, Gualtieri ha voluto sottolineare come sia bello anche che “il suo nome si unisca a quello di tante donne a cui vogliamo dedicare spazi pubblici“, ricordando come “anche la toponomastica, a Roma, era troppo maschile“.

