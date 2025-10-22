Roma, detenuto fugge dall’ospedale durante una visita medica. E’ caccia all’uomo

Momenti di apprensione questa mattina 22 ottobre, all’ospedale San Filippo Neri, quando un giovane detenuto romeno di 20 anni, accusato di furti con violenza, è riuscito a fuggire durante una visita medica.

Il personale sanitario, sorpreso dall’improvvisa fuga, ha subito dato l’allarme, facendo scattare un’operazione di ricerca immediata da parte della polizia penitenziaria.

Il ragazzo, proveniente dall’istituto minorile Casal del Marmo, struttura che ospita circa 70 detenuti, ha approfittato di un attimo di distrazione per allontanarsi, lasciando dietro di sé apprensione e interrogativi sulla sicurezza.

Le autorità sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell’evasione e rintracciare il giovane.

Secondo Massimo Costantino, segretario del sindacato Fns Cisl Lazio, il caso evidenzia una criticità strutturale: “Mancano unità nel ruolo ispettori e sovrintendenti. Il settore della giustizia minorile è sotto pressione, con un aumento della devianza giovanile e delle baby gang, spesso collegate alla criminalità organizzata. Servono risposte urgenti e risorse specifiche”.

Il sindacato sottolinea che la situazione è da tempo critica: “Il personale opera in condizioni di estrema difficoltà, sotto organico, con rischi quotidiani per la propria sicurezza”.

L’episodio richiama alla memoria un precedente simile: a giugno scorso, un altro detenuto era evaso dall’ospedale Santo Spirito, per essere catturato solo due giorni dopo.

