Roma dice basta agli adesivi abusivi: al Centro AMA si chiude la sfida civica #staccalitutti

Si è tenuto oggi, presso il Centro di Raccolta AMA di Laurentina, l’evento che ha chiuso simbolicamente la challenge civica #staccalitutti, la mobilitazione diffusa contro sticker e manifesti abusivi che nelle ultime settimane ha attraversato numerosi quartieri della Capitale.

Alla presenza del sindaco di Roma Roberto Gualtieri, il materiale raccolto durante la challenge – centinaia di sticker e cartelli abusivi rimossi da muri, pali e arredi urbani – è stato simbolicamente conferito al centro di raccolta rifiuti, trasformando l’esito della mobilitazione in un gesto concreto e visibile di cura urbana.



L’iniziativa è il risultato di un impegno condiviso con il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri, l’Assessora al Ciclo dei Rifiuti Sabrina Alfonsi, il Consigliere di Roma Capitale e della Città Metropolitana Rocco Ferraro, il Comandante De Sclavis e il Presidente di AMA Daniele Manzi, insieme a tutta l’Amministrazione di Roma Capitale e al Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale.

La challenge #staccalitutti, lanciata da Retake nei giorni scorsi, ha coinvolto cittadini e volontari in modo ampio e trasversale, da Centocelle a Monteverde, dall’Esquilino a San Paolo, passando per Prati, Tiburtina e molti altri quartieri. Gli interventi, documentati e condivisi sui social, hanno restituito l’immagine di una città attiva, pronta a contrastare il degrado attraverso azioni semplici, diffuse e replicabili.

La mobilitazione ha dimostrato come la partecipazione civica possa produrre risultati tangibili in tempi brevi, incidendo sul decoro urbano e rafforzando il senso di responsabilità collettiva. Non solo una campagna online, ma un’azione concreta sul territorio, capace di rendere visibile il contributo diretto dei cittadini alla qualità dello spazio pubblico.

Nel corso dell’incontro di oggi, l’amministrazione ha riconosciuto un premio a Retake nell’ambito dell’operazione Yellow Trash Remove, condotta dal NAD – Nucleo Ambiente e Decoro della Polizia Locale, che ha portato alla luce un sistema illecito legato alla diffusione dei cartelli abusivi sul territorio cittadino: in questo modo è stato riconosciuto il ruolo di Retake, da sempre attiva nel contrasto a questa forma di degrado urbano e nella promozione della cura condivisa della città.

«Oggi è una bellissima giornata, perché abbiamo celebrato insieme il risultato di un impegno condiviso – ha dichiarato Cristiano Tancredi, presidente di Retake Roma. Da oltre quindici anni Retake è in prima linea nel contrasto ai manifesti abusivi e alle forme di degrado che colpiscono la città, affiancando cittadini e istituzioni in un lavoro costante di cura urbana. Non ci fermiamo certo qui: anzi, abbiamo già in programma altre iniziative e mobilitazioni. Chi ama Roma se ne prende cura!».

