Roma: donna scaglia escrementi contro gli affreschi nella Basilica di Santa Maria degli Angeli

Momenti di incredulità martedì mattina a Roma, nella Basilica di Santa Maria degli Angeli e dei Martiri, quando una donna ha improvvisamente scagliato feci contro gli affreschi e i banchi della chiesa.

Protagonista dell’episodio, una turista austriaca, denunciata subito dalle forze dell’ordine.

Secondo quanto ricostruito, l’accaduto è avvenuto intorno alle 10: la donna è entrata in chiesa come una normale visitatrice, poi ha estratto una busta contenente escrementi e li ha lanciati verso alcune opere e in direzione dei fedeli.

Fortunatamente, hanno spiegato dalla Basilica, le opere colpite erano quelle più moderne e a altezza uomo, protette da plexiglass, limitando così i danni materiali.

Sul posto è intervenuta rapidamente una volante del commissariato San Giovanni, che ha condotto gli accertamenti e denunciato la donna per danneggiamento di posti sacri e religiosi.

