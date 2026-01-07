Roma, dopo le grandi piogge torna l’emergenza buche: quadranti Nord e Est i più colpiti
Almeno sei auto distrutte a Tor Vergata in un'ora. Strade chiuse a Monteverde e La Rustica, frane sulla Trionfale
L’emergenza maltempo cambia volto: dal cielo si è spostata sotto l’asfalto. Con il terreno ormai saturo d’acqua, in tutta Roma si moltiplicano i cedimenti stradali.
Buche che diventano voragini nel giro di poche ore, carreggiate che collassano all’improvviso e una scia di pneumatici squarciati, sospensioni distrutte e mezzi in panne. Un pericolo costante, soprattutto per motociclisti e scooteristi.
Il quadrante più colpito è quello est. In via Gian Cristoforo Romano, a Tor Vergata, l’asfalto ha ceduto in più punti trasformando la strada in una trappola.
«Ho visto almeno sei auto fermarsi con i danni in un’ora», racconta un automobilista. La situazione è apparsa subito fuori controllo, con le segnalazioni che si sono moltiplicate minuto dopo minuto.
Ancora più grave il quadro alla Rustica, dove via Naide è stata chiusa completamente dalla Polizia Locale dopo l’apertura di una voragine.
Deviata la linea bus 543, costretta a passare su via Dameta. Criticità analoghe anche a Tor Tre Teste, in via Tovaglieri.
Il collasso dell’asfalto non risparmia Roma Nord. Via Salaria è ridotta a un percorso a ostacoli tra piazza di Priscilla e via di Ponte Salario, con fango e detriti che rallentano il traffico.
In zona Trionfale, davanti all’ospedale San Filippo Neri, è franata una spalletta di terra: l’area è stata transennata, ma i restringimenti stanno paralizzando la circolazione.
Situazione critica anche a Monteverde. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in via Ozanam, dove si sono aperte due voragini: il tratto in salita tra via Catel e piazza San Giovanni di Dio è stato chiuso al traffico.
Deviata la linea 44 su via di Donna Olimpia e Circonvallazione Gianicolense, mentre resta percorribile solo il tratto in discesa.
Alle buche si sommano gli allagamenti. Sulla via Appia (SS7) persistono le chiusure tra l’incrocio di Ciampino e Frattocchie. A Vitinia è stato interdetto un sottopasso completamente invaso dall’acqua.
Tra San Basilio e Tor Cervara, infine, Luceverde segnala tratti ancora sommersi e forti rallentamenti tra via di Casale di San Basilio e via di Tor Cervara.
