Roma, due mesi di indagini per individuare il pirata della strada: denunciato un 46enne moldavo

Ci sono voluti circa due mesi di indagini minuziose e pazienti per dare un volto al pirata della strada che, alla fine di dicembre, aveva provocato un incidente in via Cipro, all’altezza di viale degli Ammiragli, senza fermarsi a prestare soccorso.

L’operazione è stata condotta dagli agenti del I Gruppo Prati della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno messo insieme ogni frammento di prova per ricostruire la dinamica dell’impatto.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’uomo era alla guida di un autocarro adibito al trasporto merci quando ha urtato un motociclista.

L’impatto ha fatto cadere violentemente a terra il conducente del motoveicolo, che ha riportato lesioni tali da richiedere l’immediato intervento dei soccorsi e il trasporto in ospedale.

Il conducente dell’autocarro, invece, si è allontanato senza prestare aiuto, facendo perdere le proprie tracce.

All’arrivo della pattuglia della Polizia Locale, sul luogo dell’incidente era presente solo il motociclo incidentato e non c’erano testimoni in grado di fornire dettagli sul responsabile. Una circostanza che ha reso particolarmente complessa l’attività investigativa.

Il lavoro certosino degli agenti

Determinante è stata l’analisi accurata del campo del sinistro e la visione attenta delle immagini di numerosi impianti di videosorveglianza, sia dell’area direttamente interessata dall’incidente sia delle strade limitrofe.

Grazie a queste immagini, gli agenti hanno individuato il passaggio di un autocarro compatibile con la dinamica dell’urto, che subito dopo l’incidente si era allontanato in direzione di via Angelo Emo.

Poiché le immagini non permettevano di rilevare la targa del veicolo, la Polizia Locale ha avviato una complessa attività investigativa basata su verifiche incrociate e appostamenti mirati nella zona.

Le indagini si sono concentrate in particolare sui supermercati della zona e sui centri di distribuzione dei prodotti freschi, con l’obiettivo di risalire alle aziende di trasporto che operano regolarmente in quegli stabilimenti.

L’individuazione del conducente

Attraverso l’acquisizione e l’analisi dei tracciati satellitari dei mezzi impiegati nelle consegne, gli agenti hanno finalmente individuato l’autocarro coinvolto nell’incidente e identificato il conducente: un cittadino moldavo di 46 anni.

L’uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione e denunciato all’Autorità Giudiziaria per i reati di fuga e omissione di soccorso.

