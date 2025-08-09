Roma, due rapine in 24 ore: tre arresti tra Quarticciolo e Centocelle

Nelle ultime 24 ore, i Carabinieri della Compagnia Roma Casilina, in collaborazione con la Procura di Roma, hanno arrestato tre persone ritenute gravemente indiziate di rapina aggravata in concorso, in due distinti episodi avvenuti tra Quarticciolo e Centocelle.

Il primo intervento si è svolto ieri mattina in via dell’Incoronata, nel quartiere Quarticciolo, dove un 28enne italiano ha denunciato di essere stato minacciato con un coltello da due sconosciuti che gli avevano sottratto lo smartphone prima di fuggire a piedi.

Grazie alle dettagliate descrizioni della vittima, i Carabinieri della Stazione Roma Tor Tre Teste hanno rapidamente individuato e fermato un 36enne tunisino e una 42enne italiana, entrambi senza fissa dimora e con precedenti. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario.

Durante la notte, invece, in via Casilina all’incrocio con viale Palmiro Togliatti, i Carabinieri della Stazione Roma Alessandrina hanno arrestato un 19enne egiziano, anch’egli senza fissa dimora e con precedenti, sorpreso mentre, insieme a un complice poi fuggito, minacciava un 27enne francese con un coccio di bottiglia per sottrargli una collana d’oro. Il giovane ha tentato la fuga ma è stato bloccato dai militari che hanno recuperato la refurtiva e la hanno riconsegnata alla vittima.

Gli arrestati sono stati portati in caserma e successivamente condotti davanti al Tribunale di Roma per il rito direttissimo, dove il loro arresto è stato convalidato.

