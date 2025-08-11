Roma e provincia, giornata di incendi: fiamme da Santa Marinella a Valco San Paolo

Lunedì di fuoco, in tutti i sensi, per Roma e il suo hinterland. La prima chiamata di emergenza è arrivata poco dopo le 12:30 da Santa Marinella, al km 45 dell’A12 Roma–Civitavecchia, direzione sud.

Un vasto incendio di bosco e sterpaglie ha richiesto l’intervento immediato dei vigili del fuoco con due squadre e un’autobotte.

Le fiamme, alimentate dal vento, hanno raggiunto via della Vite, lambendo alcune abitazioni e costringendo a un intervento delicato per proteggere le case.

Non c’è stato però il tempo di tirare il fiato: alle 14:00, ad Ardea, in via delle Poisenzie, un rogo ha distrutto alcune baracche e un’auto. Il fuoco si è poi propagato alle sterpaglie circostanti, rendendo necessario l’invio di tre moduli antincendio boschivo oltre alla squadra 22A e all’autobotte AB22.

Le fiamme hanno toccato anche la Capitale: a Valco San Paolo, sul lungotevere Dante 311, due autobotti e una squadra dei vigili del fuoco hanno domato un vasto incendio di vegetazione. Fortunatamente, in questo caso, non si registrano persone coinvolte.

