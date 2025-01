Roma, Esquilino sotto controllo: arresto e allontanamenti nella Zona rossa

La Capitale continua a combattere il degrado urbano con decisione, grazie all’ordinanza del prefetto che istituisce le Zone Rosse per combattere la criminalità e il disturbo pubblico.

Nella notte tra giovedì e venerdì, i Carabinieri della compagnia di Piazza Dante hanno messo in atto un’operazione mirata nel quartiere Esquilino, cuore pulsante della città e crocevia di turisti e residenti.

La zona, infatti, rientra tra quelle più attenzionate dalle autorità, dopo l’entrata in vigore, lo scorso 8 gennaio, delle nuove disposizioni che vietano lo stazionamento di soggetti pericolosi o molesti.

Un’azione coordinata per restituire sicurezza

L’operazione, fortemente voluta dal prefetto Lamberto Giannini, ha visto un imponente dispiegamento di forze da parte dei carabinieri, impegnati a pattugliare le aree tra l’Esquilino e la stazione Termini.

L’obiettivo era duplice: garantire la sicurezza e prevenire ogni forma di reato, da quello predatorio a quello legato allo spaccio di sostanze.

E il bilancio è stato significativo: un arresto e 4 allontanamenti per atti molesti, confermando l’efficacia della strategia.

Arrestato spacciatore e allontanati i disturbatori

Tra le principali operazioni, i carabinieri hanno arrestato un 25enne originario del Gambia, senza fissa dimora, sorpreso a cedere dosi di hashish a un giovane in via Giovanni Amendola.

Durante l’operazione, sono stati inoltre notificati 4 ordini di allontanamento: tre uomini sono stati allontanati per aver causato disturbo pubblico consumando alcolici vicino al mercato Esquilino, mentre un altro è stato fermato per ostacolare l’accesso a un esercizio commerciale in via Giolitti.

Maggiori controlli e sicurezza

La zona intorno all’Esquilino è stata per troppo tempo teatro di atti illeciti che minano la qualità della vita dei residenti e dei turisti.

Grazie alle nuove misure adottate, tra cui i rinforzi nella sorveglianza e il divieto di sosta per chi esercita comportamenti aggressivi o molesti, le forze dell’ordine sono riuscite a riportare ordine, grazie anche alla rapidità con cui sono stati eseguiti gli interventi.

Numeri e risultati

Nel corso dell’operazione, sono state identificate ben 136 persone e controllati 78 veicoli.

