Roma Est, fiamme in un magazzino: intervento imponente dei vigili del fuoco

Erano da poco passate le 20 del 15 novembre quando un incendio, improvviso e violento, ha avvolto un magazzino situato in via Casilina, nella zona di Torrenova, nel cuore del VI municipio.

Le fiamme, alimentate dal materiale stoccato all’interno – un deposito di proprietà cinese con articoli di vario genere – hanno rapidamente trasformato il locale di circa 100 metri quadrati in una massa incandescente.

Sul posto sono arrivate in forze le squadre dei vigili del fuoco: quattro autopompe, cinque autobotti, il capo turno e il funzionario di guardia hanno lavorato senza sosta per contenere l’avanzare delle fiamme.

Un intervento lungo e complesso, ancora in corso alle 10 di domenica mattina, mentre una densa colonna di fumo continuava a sollevarsi visibile da diversi chilometri di distanza.

La buona notizia è che nessuno è rimasto ferito. I pompieri hanno confermato che al momento dell’incendio il magazzino era vuoto.

Una volta completate le operazioni di spegnimento, l’area verrà messa in sicurezza per evitare ulteriori rischi.

Restano invece da chiarire le cause del rogo: gli inquirenti e i tecnici dei vigili del fuoco stanno svolgendo accertamenti per ricostruire cosa abbia innescato l’incendio, che per ora rimane avvolto dal mistero.

