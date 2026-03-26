Roma Est, folle corsa sulla Tiburtina: ubriaco e senza patente tenta la fuga tra le auto

Un controllo di routine si trasforma in un inseguimento tra le strade del quadrante Est di Roma.

È accaduto nel pomeriggio di martedì 24 marzo lungo via Tiburtina, dove gli agenti del IV Gruppo Tiburtino della Polizia Locale di Roma Capitale hanno intercettato un’auto che procedeva in modo irregolare, attirando immediatamente l’attenzione della pattuglia.

All’altezza di via dei Durantini, i vigili hanno intimato l’alt al conducente di una Fiat Punto per un controllo. Ma invece di accostare, l’uomo ha premuto sull’acceleratore, tentando di sottrarsi alla verifica.

Ne è nato un inseguimento breve ma concitato, terminato in via dei Monti di Pietralata, dove il veicolo è stato finalmente bloccato.

Non pago, il conducente ha tentato un ultimo disperato tentativo di fuga a piedi, ma è stato raggiunto e fermato nel giro di pochi istanti dagli agenti.

Identificato in un 40enne italiano, l’uomo è stato sottoposto agli accertamenti del caso: il test con etilometro ha evidenziato un tasso alcolemico superiore ai limiti consentiti.

I controlli successivi hanno fatto emergere un quadro ancora più grave. L’uomo, già noto alle forze dell’ordine, guidava senza aver mai conseguito la patente. Non solo: il veicolo era privo sia di copertura assicurativa che di revisione.

Per il 40enne sono così scattate le denunce per guida in stato di ebbrezza e resistenza a pubblico ufficiale, oltre a una raffica di sanzioni amministrative per le ulteriori violazioni accertate. L’auto è stata posta sotto sequestro, mentre per l’uomo si apre ora un nuovo capitolo giudiziario.

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