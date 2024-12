Roma Est in fiamme: Incendio al Collatino, evacuato un asilo nido. Nuvola di fumo nero visibile da lontano

Ancora paura a Roma est: un vasto incendio è divampato questa mattina, giovedì 5 dicembre, alle 11, in via Giorgio Perlasca, nel quartiere Collatino.

Le fiamme hanno avvolto un capannone situato alle spalle del centro commerciale Orizzonte, causando una densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza.

Evacuato l’asilo nido:

A causa del forte odore di bruciato e del rischio per la salute, l’asilo “Ape Birichina”, situato nelle vicinanze, è stato evacuato per precauzione.

I piccoli alunni sono stati condotti nei punti di raccolta per le emergenze, dove sono stati accolti dai genitori chiamati immediatamente per riportarli a casa. Fortunatamente, la struttura scolastica non ha subito danni.

L’origine dell’incendio:

A prendere fuoco per la seconda volta in pochi giorni è un magazzino abbandonato a ridosso dell’ex teatro Tendastrisce, già colpito da un rogo lo scorso 2 dicembre. Il coinvolgimento dello stesso edificio in pochi giorni solleva interrogativi sulla natura degli incendi.

Forze in campo per domare le fiamme:

Sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco, supportate dal carro autorespiratore, unità della protezione civile con tre autobotti, ambulanze del 118, la polizia locale e la polizia di Stato. Al momento, non è ancora chiaro se vi siano feriti o persone intossicate.

Un dicembre di incendi a Roma est:

Questo evento segue di pochi giorni l’incendio scoppiato il 2 dicembre a Tor Cervara, in via Melibeo, e si aggiunge a una preoccupante sequenza di episodi simili che stanno interessando la capitale.

Gli abitanti della zona sono sempre più preoccupati per i rischi legati a strutture abbandonate e materiali facilmente infiammabili, che rappresentano un pericolo per la sicurezza e la salute pubblica.

