Roma Est, paura al McDrive: due rapinatori minacciano le cassiere e scappano con il bottino

Era da poco passata l’ora della cena, il classico venerdì sera in cui il via vai di clienti al McDonald’s di Tor Tre Teste è continuo, tra famiglie affamate e giovani in cerca di un pasto veloce.

Tutto sembrava scorrere come al solito. E invece, in pochi istanti, la routine si è trasformata in incubo.

Poco dopo le 22:20 di ieri venerdì 9 maggio, due uomini arrivano al McDrive di via di Tor Tre Teste. Uno resta alla guida, l’altro scende.

In pochi passi è dietro al bancone, alle spalle delle due cassiere. Con movimenti rapidi, ma decisi. Mostra una pistola. “I soldi, subito.” La voce fredda, il volto coperto.

Le due giovani dipendenti restano immobili, pietrificate per qualche secondo, poi obbediscono.

Consegnano l’incasso: circa 1500 euro. Nessun urlo, nessuna reazione. Solo il gelo della paura, e il metallo dell’arma puntata contro.

Il colpo dura pochi minuti. Il rapinatore torna all’auto dove il complice lo attende a motore acceso. In un attimo spariscono nella notte. Una “delivery” criminale, fulminea e silenziosa.

A lanciare l’allarme sono le stesse cassiere, ancora sotto shock ma illese. Sul posto arrivano gli agenti del commissariato Prenestino. Ascoltano i racconti, raccolgono dettagli, acquisiscono le immagini delle telecamere di sorveglianza del fast food: ogni fotogramma può essere una traccia.

Ora è caccia aperta ai due rapinatori. Gli investigatori stanno passando al setaccio ogni dettaglio: il modello dell’auto, l’abbigliamento dei malviventi, i movimenti registrati dalle telecamere nei minuti prima e dopo la rapina.

