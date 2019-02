Roma est senza acqua sabato 16 febbraio 2019

Tor Sapienza, La Rustica, Casal Bruciato, Colli Aniene, Tiburtino e zone limitrofe non avranno acqua o la avranno con una pressione molto ridotta per tutta la giornata di sabato 16 febbraio 2019 (dalle ore 00.30 alle 24.00).

In alcune aree il flusso idrico sarà quindi chiuso proprio del tutto e sarà garantito un servizio con le autobotti.

Dove saranno le autobotti il 16 febbraio

Le autobotti saranno in piazza Cesare de Cupis, viale Filippo De Pisis angolo Via di Tor Sapienza, via Collatina angolo via Giorgio De Chirico, via Prenestina angolo Via di Tor Sapienza, via Aretusa, 5, largo Augusto Corelli e piazza Riccardo Balsamo Crivelli.

Il numero verde di Acea ATO 2 per le emergenze è 800.130.335.

Acea invita gli abitanti di queste zone a rifornirsi in anticipo d’acqua e di stare attenti a non aprire i rubinetti dalle 00.30 alle 24.00 del 16 febbraio, in modo da non causare eventuali danni.

Perché mancherà l’acqua?

Saranno effettuati interventi di manutenzione straordinaria per migliorare l’efficienza del servizio, e sarà chiuso il flusso idrico sulla condotta del Nuovo Acquedotto Vergine.