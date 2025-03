Roma Est, stretta sullo spaccio: 9 arresti in pochi giorni tra Tor Sapienza, Cinecittà e Centocelle

Non si ferma la lotta allo spaccio di droga nelle periferie della Capitale. I Carabinieri della Compagnia di Roma Casilina, su direttiva del Prefetto Lamberto Giannini, hanno intensificato i controlli nei quartieri del quadrante est di Roma, portando a 9 arresti in flagranza di reato.

Le operazioni, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, si sono concentrate in Tor Sapienza, Cinecittà, Centocelle e Torre Maura, dove sono stati individuati e fermati diversi soggetti dediti allo spaccio di stupefacenti.

Droga, soldi e tentativi di fuga: la mappa degli arresti

Tor Sapienza, viale Giorgio Morandi

Una coppia di anziani pusher, rispettivamente di 73 e 67 anni, è stata fermata mentre si trovava in auto in atteggiamento sospetto.

La perquisizione ha svelato un vero e proprio arsenale di stupefacenti: 325 dosi tra crack e cocaina (127 g) e 3 panetti di hashish (300 g), oltre a 655 euro in contanti.

Cinecittà, via Carlo Fadda

Un 22enne romano, fermato a bordo della sua auto, nascondeva 69 g di cocaina, materiale per il confezionamento e 210 euro in contanti.

Alessandrino, via di Tor Tre Teste

Due ragazze romane di 21 e 23 anni sono state sorprese mentre cedevano droga a un cliente, trovato in possesso di una dose di crack e segnalato come assuntore. La perquisizione ha portato al sequestro di una dose di crack, una di hashish e 1.530 euro in contanti.

Centocelle, viale Palmiro Togliatti

Due uomini, un romano di 51 anni e un 27enne egiziano, sono stati bloccati a bordo di un taxi (il conducente è risultato estraneo ai fatti). Addosso avevano 5 dosi di crack e cocaina e persino una banconota falsa da 50 euro. Il 27enne ha tentato la fuga spintonando i militari, ma è stato subito fermato.

Monopattino e cocaina: 15enne bloccato con 500 dosi

Sempre a Centocelle, un 15enne romano di seconda generazione è stato fermato mentre sfrecciava contromano su un monopattino in via degli Olivi. La perquisizione ha rivelato un carico di 500 dosi di cocaina e crack (oltre 200 g).

Torre Maura, via Walter Tobagi

Un 19enne romano, intercettato mentre si aggirava con fare sospetto in auto, è stato trovato in possesso di 8 dosi di cocaina, 3 di crack e una di hashish, oltre a 180 euro in contanti.

Gli arresti

Tutti gli arresti sono stati convalidati e il materiale sequestrato.

