Roma Est, svolta per la discarica di Lunghezza: ultimi interventi per chiudere una ferita aperta dal 1994

La bonifica dell’ex discarica abusiva di Lunghezza, lungo via Donegani, a Roma Est, è ormai alle battute finali. Entro il 2025 si chiuderà definitivamente una vicenda che ha segnato il territorio per decenni.

La svolta arriva grazie alla Regione Lazio, che ha pubblicato un avviso per affidare i lavori conclusivi attraverso una procedura negoziata.

Una ferita aperta dal 1994

La discarica di Lunghezza, ribattezzata la “Terra dei fuochi” di Roma Est, venne alla luce nel 1994 durante gli scavi per la Tav Roma-Napoli. In quell’occasione furono trovati centinaia di bidoni pieni di rifiuti tossici interrati. Un disastro ambientale che ha minacciato per anni la salute dei cittadini.

Dopo lunghe attese e ritardi, nel 2020 la Regione Lazio ha preso in carico la questione, subentrando al Comune di Roma. Ma la situazione è peggiorata ulteriormente nel 2022, quando un incendio ha devastato l’area, complicando le operazioni di messa in sicurezza.

L’avvio dei lavori nel 2024: una svolta storica

Nel febbraio 2024, è arrivato il momento tanto atteso dai residenti: sono partiti i primi lavori di bonifica. Questi interventi hanno permesso di rimuovere i rifiuti pericolosi accumulati da anni e di ripristinare le aree danneggiate.

La fase iniziale ha previsto il campionamento dei terreni e la messa in sicurezza delle sponde distrutte dalle fiamme, con un investimento complessivo di quasi 2 milioni di euro.

La Regione accelera: ultimi interventi in arrivo

Recentemente, la Regione Lazio ha evidenziato la necessità di chiudere il cerchio per evitare ulteriori rischi ambientali e salvaguardare la salute pubblica. Per questo motivo, i lavori finali saranno affidati rapidamente tramite una procedura negoziata.

L’importo previsto per completare l’opera è di circa 2 milioni di euro, e i tempi sono stretti: entro il 2025 la bonifica sarà conclusa.

“Un impegno che a Marzo 2024 avevamo preso con i cittadini del Municipio Roma VI delle Torri insieme all’assessore al Ciclo Rifiuti della Regione Lazio, Fabrizio Ghera – ha commentato il presidente del VI Municipio, Nicola Franco – In meno di 1 anno si è riusciti in quello che dal lontano 1999 (anno della scoperta) nessuno è stato in grado di fare. Grazie alla sinergia dell’amministrazione municipale con la Regione Lazio.

Settimana prossima inoltre si procederà, come da indicazione della Soprintendenza, ad eseguire gli ultimi due sondaggi nell’ area adiacente che sono propedeutici alla realizzazione della struttura polivalente con un teatro, palestra, area verde e tanto altro”.

Un futuro nuovo per Lunghezza: in arrivo una struttura polivalente

Ma le novità non finiscono qui. La prossima settimana partiranno due sondaggi nell’area adiacente alla discarica, come richiesto dalla Soprintendenza.

Questi interventi sono fondamentali per un progetto ambizioso: la costruzione di un centro polivalente con un teatro, una palestra, un’area verde e nuovi spazi di aggregazione per i cittadini.

