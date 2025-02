Roma, falegnameria in fiamme: eroica vedova 76enne spegne l’incendio prima dei pompieri

Paura all’alba di sabato 22 febbraio in via di Santa Maria, a Roma. Un incendio è divampato in una falegnameria al piano terra, ma prima ancora che arrivassero i vigili del fuoco, a domare le fiamme è stata la proprietaria, una vedova di 76 anni, che abita al piano superiore.

L’allarme è scattato intorno alle 6:15 del mattino. Il rogo ha rapidamente avvolto il laboratorio, sprigionando fumo e fiamme.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri della stazione di Tor Vergata, trovando però una situazione sorprendente: l’incendio era quasi del tutto domato dalla determinazione e dal coraggio dell’anziana signora.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito e non si sono registrati danni alle strutture vicine. Dai primi accertamenti, l’origine del rogo sembrerebbe essere un corto circuito.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.