Roma, fermata con il figlio e 3 chili di hashish in auto: arrestata 47enne

Viaggiava a bordo di una Fiat Cinquecento lungo la Nomentana, accanto a lei il figlio e, nascosto nell’abitacolo, un carico ben più ingombrante: 4 tavolette di hashish.

Una donna di 47 anni, originaria della Sicilia, è finita in manette con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Gli agenti del III Distretto Fidene Serpentara la tenevano d’occhio da tempo.

Le indagini avevano già portato a identificarla come una figura chiave nello spaccio di droga nella zona della Nomentana, un giro che, secondo gli investigatori, gestiva da diversi mesi.

Ieri pomeriggio, i poliziotti hanno deciso di agire. L’hanno intercettata in via Giovan Battista Morgagni e fermata per un controllo.

La perquisizione e la scoperta del carico

L’atteggiamento della donna ha insospettito gli agenti, che hanno deciso di procedere con una perquisizione approfondita del veicolo.

E non ci è voluto molto per trovare quello che cercavano: nascosta nell’abitacolo, una busta di plastica bianca conteneva 400 grammi di hashish, suddivisi in 4 panetti.

Ma il vero colpo è arrivato poco dopo, con la perquisizione della sua abitazione. All’interno di una cabina armadio, ben occultato in un borsone, gli agenti hanno trovato altri 3 chili di hashish, divisi in blocchi da 100 grammi ciascuno, tutti dotati di etichettatura personalizzata. Un dettaglio che lascia ipotizzare un’organizzazione ben strutturata e un giro di spaccio consolidato.

Arresto convalidato: la donna resta in carcere

Al termine degli accertamenti, la 47enne è stata arrestata con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’Autorità Giudiziaria ha già convalidato l’arresto, riconoscendo la validità dell’operazione condotta dalla Polizia di Stato.

Mentre proseguono le indagini per risalire ad eventuali complici o alla rete di distribuzione, resta l’immagine di una donna che, apparentemente insospettabile e con il figlio accanto, trasportava un carico capace di rifornire il mercato locale dello spaccio.

