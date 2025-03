Roma, FI Campidoglio: strade rotte ma per Gualtieri priorità è manifestazione di parte

“Roma ha strade rotte e marciapiedi non spazzati, ma per Gualtieri la priorità è spendere 270mila euro in una manifestazione della sua parte politica, lasciando i cittadini sono sgomenti.

Il sindaco dovrebbe pubblicamente chiedere scusa ai romani che si sono visti sottrarre in modo arbitrario risorse essenziali per servizi che, al contrario, lasciano molto a desiderare. Si sarebbero potuti spendere 270mila euro per rifare le strade di un quartiere, quella sì sarebbe stata un’opera sentita e duratura nel tempo.

È l’ennesima prova della distanza di questo Sindaco dalle esigenze reali dei cittadini e di come vada sostituito il prima possibile da una giunta di uomini e donne in sintonia con la voce dei quartieri“.

Lo dichiarano, in una nota, i consiglieri capitolini di Forza Italia Rachele Mussolini e Francesco Carpano.

