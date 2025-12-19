Roma, fiamme al Nuovo Salario: distrutti tre veicoli al parcheggio della Guardia di Finanza

È stata una notte di paura al Nuovo Salario. Tre auto private, appartenenti a militari della Guardia di Finanza, sono state distrutte da un incendio doloso nel parcheggio adiacente agli uffici del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria e del 3° Gruppo Metropolitano.

Le fiamme, alte e minacciose, hanno illuminato la zona nella notte tra il 17 e il 18 dicembre, richiamando l’intervento immediato dei vigili del fuoco, che hanno domato il rogo evitando che si propagasse ulteriormente. Fortunatamente non ci sono stati feriti, ma i veicoli sono stati completamente distrutti.

Le indagini sono già in corso. Le forze dell’ordine stanno analizzando i filmati delle telecamere di sorveglianza e raccogliendo ogni elemento utile a ricostruire l’accaduto. Gli investigatori ipotizzano che siano state almeno due le persone coinvolte nell’atto incendiario.

L’episodio, avvenuto davanti agli uffici di una delle strutture più delicate nella lotta all’evasione e ai crimini economici, getta un’ombra sulla sicurezza del personale e lascia aperto il nodo delle motivazioni: gesto intimidatorio o vendetta mirata?

