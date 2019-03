Roma, Figliomeni (FDI): “A rischio manifestazione Natale di Roma”

“I festeggiamenti per il Natale di Roma 2019 sono a forte rischio, in quanto l’Amministrazione pentastellata non intende fornire la necessaria assistenza all’Associazione culturale “Gruppo Storico Romano”, che da circa vent’anni organizza gli eventi che celebrano la storia della Capitale. Se ciò dovesse avvenire, sarebbe una grande perdita per la città che negli anni è stata allietata dalle iniziative e dagli eventi tutti incentrati sulla storia dell’antica Roma, a cui erano collegate anche attività e laboratori ludico-didattici per gli alunni delle scuole, nelle aree archeologiche della Città Eterna.

“Chiediamo alla giunta Raggi di intervenire prontamente e concretamente per la risoluzione di questo problema che sta causando notevoli disagi all’associazione “Gruppo Storico Romano”, perché in questo modo priverebbe la città di un evento simbolico di grande valenza, fortemente sentito dai cittadini e dai tanti turisti in visita a Roma, considerato anche che ci potrebbero essere importanti introiti per la città viste le tantissime persone che gravitano intorno all’evento. Un Natale di Roma in cui nessuno racconta la nostra storia millenaria sarebbe vergognoso, e auspico che l’Amministrazione grillina non voglia macchiarsi di questa infamia”.

Lo dichiara Francesco Figliomeni, consigliere di Fratelli d’Italia e vice presidente dell’Assemblea Capitolina.