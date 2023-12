Roma-Fiorentina, emergenza difesa per mou, in attacco tornano Lukaku e Dybala

Torna la quindicesima giornata di Serie A. Domenica 10 dicembre 2023 la Roma ospiterà all’Olimpico alle ore 20:45 la Fiorentina, i giallorossi dopo la vittoria in rimonta col Sassuolo hanno raggiunto il quarto posto, mentre la Viola è reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro il Parma negli ottavi di Coppa Italia.

Emergenza difesa per José Mourinho. Che deve ancora fare i conti con l’assenza di Smalling e Kumbulla restando in attesa di un rinforzo dal mercato invernale, straordinari per Mancini, Llorente e N’Dicka davanti a Rui Patricio.

Sugli esterni ci saranno Spinazzola e Kristensen, favorito su Karsdorp, autore del gol vittoria di domenica. A centrocampo sicuri di un posto Cristante e Paredes, ballottaggio fra Bove e Pellegrini col capitano leggermente avanti. Panchina per il bocciato Aouar, e per Renato Sanches. In attacco intoccabili Dybala e Lukaku, con Azmoun primo cambio per lo Special One.

Italiano invece valuta dei cambi dopo lo sforzo nella coppa nazionale. In attacco ci sarà Beltran, sulla trequarti Bonaventura. Chiavi del centrocampo affidate al titolare Arthur. In dubbio Nico Gonzalez.

Roma-Fiorentina, le probabili formazioni:

Roma (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Llorente, N’Dicka; Kristensen, Cristante, Paredes, Pellegrini, Spinazzola; Lukaku, Dybala. All.: Mourinho

Fiorentina (4-2-3-1): Terracciano; Kayode, Milenkovic, Quarta, Biraghi; Arthur, Duncan; Kouame, Bonaventura, Sottil; Beltran. All.: Italiano

Dove vedere la partita:

La partita fra Roma e Fiorentina sarà trasmessa in esclusiva su Dazn alle ore 20:45.