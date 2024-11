Roma, fuga di gas alla Balduina: evacuata palazzina in via delle Medaglie d’Oro

Un dramma si è consumato nella serata di domenica 17 novembre nel quartiere Balduina di Roma, dove una fuga di gas in un appartamento di viale delle Medaglie d’Oro ha messo in pericolo la vita di una madre e di suo figlio tredicenne. Il ragazzo versa in condizioni critiche ed è attualmente in coma.

Il ritrovamento:

Secondo quanto ricostruito, i parenti della donna, allarmati dall’impossibilità di contattarla, hanno deciso di intervenire.

Hanno forzato l’ingresso del balcone, rompendo il vetro, e si sono trovati di fronte una scena angosciante: madre e figlio giacevano privi di sensi nell’appartamento, situato al quinto piano di una palazzina.

Subito è scattata la macchina dei soccorsi: vigili del fuoco e carabinieri si sono precipitati sul posto, mentre un’ambulanza trasportava i due al policlinico Agostino Gemelli in codice rosso. Entrambi sono in pericolo di vita.

Le cause ipotizzate:

Le prime indagini puntano il dito contro un possibile malfunzionamento della caldaia dell’impianto centralizzato dell’edificio. L’ipotesi principale è che il monossido di carbonio, un gas invisibile e letale, possa essersi sprigionato e incanalato fino all’appartamento, causando l’intossicazione.

Come misura precauzionale, l’intera palazzina, che ospita tredici famiglie, è stata evacuata dai vigili del fuoco durante le operazioni di messa in sicurezza.

Indagini in corso:

I carabinieri della Stazione di Roma Medaglie d’Oro e della Compagnia di Roma Trionfale hanno sequestrato l’appartamento teatro dell’incidente, così come il locale caldaia per verificare eventuali guasti o negligenze nella manutenzione.

Saranno i rilievi tecnici a confermare se l’avvelenamento sia stato causato dal monossido di carbonio o da altre cause.

Questo articolo è stato utile o interessante?

Sostieni Abitarearoma clicca qui! ↙

clicca qui! ↙