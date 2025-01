Roma Fuori Centro di Alessandro Dall’Olio e Marina Giustini al “The Forum”

Venerdì 31 gennaio 2025 alle ore 18.30 presso il “The Forum” piazza del Pigneto 8/A, presentazione di un libro “Roma Fuori Centro” di Alessandro Dall’Olio e Marina Giustini che approfondisce, dopo un attento studio, le zone della “Roma nostra”.

Gli autori ci accompagnano per mano facendoci addentrare nelle vie di Torpignattara, del Pigneto e di Centocelle con il racconto di aneddoti davvero speciali.

Dialogherà con gli autori Francesco Sirleto.

NEL LIBRO

Quante passeggiate nei rioni e quartieri fuori dal centro storico, dove si sono incontrati personaggi celebri, tra scenari architettonici e set cinematografici, ma soprattutto quanti sentimenti diversi si possono provare nelle zone attorno al centro! Qui si trovano curiosi e storici primati con tanti aneddoti sempre attuali.

La minuzia di particolari, intrecciati con percorsi chiari, consente al lettore di scegliere se sfogliare il libro nei ritagli di tempo, oppure portarlo con sé come un esploratore urbano che ha voglia di vivere il piacere del viaggio nei luoghi e locali narrati, comprese le forme d’arte a cielo aperto che hanno reso Roma la capitale europea della Street Art.

