Roma, furia in autobus: donna aggredisce un autista Atac

Un episodio di violenza si è verificato mercoledì 19 febbraio nella zona di Termini, quando una donna ha perso il controllo e si è scagliata contro un autista Atac.

Il motivo scatenante sembra essere stato un disguido durante il viaggio: la donna, infatti, avrebbe richiesto di scendere a una fermata non prevista dal percorso, suscitando la reazione dell’autista che non ha potuto soddisfare la sua richiesta.

Il comportamento della donna è rapidamente degenerato, e con violenza ha colpito l’autista al volto. Sul posto è intervenuto prontamente il personale della Polfer, che ha avviato le procedure per identificare la donna.

Alla fine, la passeggera è stata denunciata in stato di libertà per interruzione di pubblico servizio, un reato che punisce azioni che ostacolano il regolare svolgimento dei trasporti pubblici. L’autista ha ricevuto il supporto necessario e la situazione è stata prontamente gestita dalle forze dell’ordine.

