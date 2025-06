Roma, guida senza patente e tenta la fuga: fermato un giovane a Marconi

Una notte movimentata tra la via Cristoforo Colombo e viale Marconi, con un inseguimento in piena regola e un’auto abbandonata in strada. Il tutto per un 21enne romano che non avrebbe mai dovuto mettersi al volante.

È accaduto nelle scorse ore, quando una pattuglia dei carabinieri del nucleo operativo della compagnia dell’Eur ha intimato l’alt a un’auto sospetta che viaggiava lungo la Colombo. Il conducente, invece di fermarsi, ha accelerato, dando inizio a una breve fuga terminata poco dopo in viale Guglielmo Marconi, dove lui e altri due giovani a bordo hanno abbandonato il veicolo per tentare la fuga a piedi.

I militari, però, li hanno inseguiti e bloccati in pochi minuti. Una volta identificati, è emersa la ragione della fuga: il conducente non aveva mai conseguito la patente. Non solo: era già stato pizzicato in passato per lo stesso reato, risultando quindi recidivo nel biennio. A peggiorare la situazione, nel corso della perquisizione personale, il giovane è stato trovato in possesso di alcune dosi di hashish.

Per lui è scattata una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, oltre alle sanzioni per guida senza patente e l’uso personale di stupefacenti. La segnalazione è stata inoltrata anche alla Prefettura di Roma.

L’auto, noleggiata, è stata recuperata e posta sotto sequestro temporaneo per le verifiche di rito.

