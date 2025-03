Roma, il cemento avanza e il dibattito affonda: cittadini delusi dal Consiglio Comunale

In IX Municipio, il fronte compatto dell’opposizione aveva provato a mettere un freno alla pioggia di cemento che incombe sul Torrino.

Ma la mozione, inizialmente presentata per bloccare le compensazioni urbanistiche, è stata ritirata per essere trasformata in una risoluzione unitaria. Un passo che sembrava promettere una discussione più ampia e condivisa.

Se a livello municipale il tema ha trovato almeno una parvenza di attenzione, in Consiglio Comunale la musica è stata ben diversa. L’atto presentato dal Movimento 5 Stelle e dalla Civica Raggi, che ricalcava la mozione della consigliera Carla Canale, è stato bocciato senza troppe cerimonie. Ma a pesare, più ancora del voto contrario, è stata la sensazione di indifferenza percepita dai cittadini presenti.

Un dibattito inconsistente e un’aula semivuota

A raccontare la loro delusione sono i rappresentanti dell’Osservatorio Casal Grottoni, il comitato che da mesi si batte contro la realizzazione di 180mila metri cubi di nuove costruzioni. Un progetto già avviato, fuori dal bando lanciato da Roma Capitale nel 2022, ma che lo stesso IX Municipio aveva chiesto di rivedere in profondità all’assessore all’Urbanistica Maurizio Veloccia.

Eppure, l’assemblea che avrebbe dovuto affrontare il tema ha lasciato un’amara impressione. “Quello a cui abbiamo assistito il 27 febbraio è la prova tangibile dell’inadeguatezza del dibattito istituzionale su questioni fondamentali per il futuro di Roma”, scrivono i cittadini in una nota.

L’aula si presentava come un deserto politico: “pochi consiglieri, la maggior parte distratti o impegnati in conversazioni private, mentre gli interventi ufficiali si susseguivano in un silenzio assente. Veloccia? Assente. Il presidente della Commissione Urbanistica, Amodeo? Nemmeno lui pervenuto“.

A prendere parola, in un clima surreale, sono stati solo pochi consiglieri: Virginia Raggi, Fabrizio Nanni del gruppo misto, Antonio Di Stefano di Noi Moderati, Giuseppe Barbato di Fratelli d’Italia e Mario Melito del PD. Troppo poco per una discussione che avrebbe dovuto affrontare le ricadute di un piano edilizio destinato a stravolgere il quadrante sud della città.

Nessuna alternativa, solo rassegnazione

Per chi sperava in una battaglia serrata sulle scelte urbanistiche, il Consiglio Comunale è stato una delusione cocente. Nessun approfondimento tecnico, nessun tentativo di coinvolgere i cittadini, nessuna proposta alternativa al consumo indiscriminato di suolo. Solo schermaglie politiche su responsabilità passate e una rassegnata accettazione dell’inevitabile.

L’Osservatorio Casal Grottoni non usa mezzi termini: “Non c’è stato dibattito, solo inerzia. Quella che dovrebbe essere una governance civica capace di ascoltare e decidere è apparsa come un apparato burocratico impegnato a ratificare decisioni già prese altrove”.

Un’ultima speranza? La commissione urbanistica del 5 marzo

Mentre a livello cittadino sembra regnare il silenzio, il tema tornerà a essere discusso il 5 marzo, in una commissione urbanistica convocata dal presidente Danilo Borrelli all’Eur. Un’occasione, forse l’ultima, per rimettere al centro il confronto tra istituzioni e territorio.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.