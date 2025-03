Roma, il corriere della droga ci ricasca: arrestato due volte in sei giorni

Non ha fatto in tempo a lasciare il carcere che già era pronto a rimettersi al lavoro. Protagonista della vicenda un 27enne albanese, arrivato in Italia da appena quindici giorni e già noto alle forze dell’ordine.

Dopo essere stato arrestato meno di una settimana fa in flagranza di reato durante il “passaggio di consegne” con il suo fornitore alla Garbatella, l’uomo è finito nuovamente in manette, questa volta a Ponte Milvio.

Era il pomeriggio, in via Nemea, quando il giovane, a bordo di una Citroen a noleggio, ha affiancato un cliente che lo attendeva sul ciglio della strada. Una scena troppo familiare per passare inosservata agli agenti del XV Distretto Ponte Milvio, che hanno assistito all’incontro in diretta.

Noncurante di eventuali occhi indiscreti, il cliente è salito a bordo per “fare rifornimento”, ma al momento di scendere ha trovato ad aspettarlo i poliziotti. Colto alla sprovvista, ha consegnato loro due involucri di hashish, ammettendo di averli appena acquistati per 100 euro.

Se il cliente si è arreso senza opporre resistenza, il corriere ha invece deciso di tentare la fuga. Approfittando di un momento di distrazione, ha ingranato la marcia e si è lanciato a tutta velocità, imboccando una strada contromano.

Inseguimento tra i passanti in fuga

La Citroen ha seminato il panico tra i passanti, tra cui anche alcuni bambini all’uscita di scuola, sfiorati per un soffio dalle manovre spericolate del 27enne. La sua corsa, però, non è durata a lungo.

Inseguito da due pattuglie – una del Distretto Ponte Milvio e l’altra del Distretto Primavalle, giunta in ausilio – il fuggitivo ha continuato a mettere a rischio l’incolumità pubblica.

Neppure la presenza di un’altra volante, che bloccava l’incrocio, lo ha fermato: ha proseguito la fuga salendo sul marciapiede, fino a quando uno pneumatico danneggiato ha decretato la fine della corsa.

Non ancora domo, l’uomo ha tentato un’ultima disperata mossa: rifugiarsi sul terrazzo di un edificio poco distante. Ma anche lì, i poliziotti lo hanno raggiunto e bloccato.

In tasca, oltre a 125 euro – ritenuti provento dell’attività illecita – aveva ancora le due banconote appena ricevute per la vendita della droga.

Due arresti in sei giorni: il corriere torna in carcere

A distanza di soli sei giorni dal primo arresto, il corriere della droga è finito nuovamente in manette.

L’autorità giudiziaria, dopo la convalida dell’arresto, ha disposto la custodia cautelare in carcere per il 27enne, gravemente indiziato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e resistenza a pubblico ufficiale.

Un ritorno rapido dietro le sbarre per chi, in appena due settimane di permanenza in Italia, aveva già avviato una fiorente attività di home delivery. Ma questa volta, il suo viaggio sembra essersi fermato definitivamente.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.