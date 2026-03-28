Roma, il sabato dei “No Kings”: migliaia in corteo contro guerra e Governo

Roma vive un sabato ad alta tensione, stretto tra mobilitazione globale e timori per l’ordine pubblico. Il weekend internazionale “Together. Contro i Re e le loro guerre”, che conta migliaia di iniziative nel mondo, ha trovato nella Capitale uno dei suoi snodi più delicati.

In strada, un lungo corteo animato da oltre 700 sigle – dai sindacati come CGIL alle associazioni storiche come ANPI, fino ai movimenti studenteschi e ai collettivi pro-Palestina – ha attraversato il centro chiedendo la fine dei conflitti e puntando il dito contro l’esecutivo guidato da Giorgia Meloni.

A fare da sfondo alla manifestazione, un clima già carico di tensione prima ancora della partenza. A scuotere la vigilia è stata la denuncia dell’eurodeputata Ilaria Salis, che ha raccontato di un controllo delle forze dell’ordine nella sua stanza d’albergo nelle prime ore della mattinata.

Dalla Questura è arrivata una ricostruzione diversa: un accertamento scattato a seguito di una segnalazione nel sistema Schengen e interrotto non appena verificata l’identità parlamentare. Un episodio che, però, ha immediatamente innescato reazioni politiche e polemiche, alimentando il clima già incandescente.

Sul piano operativo, la macchina della sicurezza è stata imponente. Oltre mille uomini tra Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza sono stati schierati nei punti nevralgici della città, con particolare attenzione al centro storico e alle aree interessate dal corteo.

Sotto osservazione le possibili infiltrazioni di frange radicali: da un lato gli ambienti antagonisti, con la presenza segnalata di attivisti provenienti da altre città, dall’altro il rischio legato all’area anarchica, già sotto i riflettori dopo recenti episodi.

Dal Viminale è arrivato un appello netto alla responsabilità, mentre gli organizzatori hanno cercato di smorzare i timori: “La piazza sarà grande e determinata, ma chi sceglie la violenza non ci rappresenta”, hanno ribadito, prendendo le distanze da qualsiasi deriva.

Nel pomeriggio, il corteo ha iniziato a scorrere lungo le arterie del centro senza criticità rilevanti, ma la sensazione resta quella di un equilibrio fragile.

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