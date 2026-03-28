Ilaria Salis, scatta il controllo in hotel all’alba: è scontro

Sabato di tensione politica nella Capitale. Alle 7:00 di questa mattina, 28 marzo 2026, gli agenti di Polizia hanno bussato alla porta della camera d’albergo dove soggiorna Ilaria Salis, giunta a Roma per partecipare alla manifestazione “No Kings”.

Il controllo, durato circa un’ora, non ha previsto perquisizioni ma ha scatenato un immediato terremoto istituzionale.

La denuncia: “Stato di Polizia”

L’eurodeputata ha affidato ai social la sua dura reazione, inquadrando l’episodio nel clima del nuovo Decreto Sicurezza:

“A quanto pare, effetto del Decreto Sicurezza. Rendiamoci conto a che punto siamo arrivati con il Governo Meloni: viviamo già in uno Stato di polizia. Manifestare è un diritto e dobbiamo difenderlo, non dobbiamo lasciarci intimidire”.

La replica della Questura: “Segnalazione da Paese terzo”

Non si è fatta attendere la risposta della Questura di Roma, che ha provato a smorzare le polemiche parlando di un “atto dovuto”.

Secondo la nota ufficiale, l’attività ha avuto origine da una segnalazione automatica proveniente da un Paese terzo europeo.

Un meccanismo tecnico che, secondo le autorità italiane, non lascerebbe “alcun margine di discrezionalità” nell’esecuzione del controllo presso le strutture ricettive.

Le reazioni: opposizioni compatte

Nonostante il chiarimento tecnico della Questura, il mondo politico è in rivolta.

Avs (Bonelli e Fratoianni): I leader rossoverdi parlano di vicenda di una “gravità inaudita”, denunciando il rischio di una deriva autoritaria: “Non siamo ancora l’Ungheria di Orbán. È inaccettabile che una parlamentare sia sottoposta a controlli preventivi a poche ore da una manifestazione”.

Partito Democratico: Solidarietà trasversale dal Nazareno. Il senatore Filippo Sensi definisce l’episodio “molto grave”, mentre l’ex ministro Andrea Orlando incalza il Viminale: “Questo fanno i regimi. Piantedosi chieda scusa nell’arco di pochi minuti”.

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