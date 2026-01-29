Roma, il tram 19 torna in Prati: nuovo capolinea in via delle Milizie dal 2027

Il ritorno della linea del tram 19 lungo viale delle Milizie non è più un’ipotesi: il progetto è nelle fasi finali di pianificazione.

La conferma arriva dall’assessore alla mobilità, Eugenio Patanè. Il nuovo capolinea sarà tra le vie Barletta e Leone IV, strategicamente posizionato per servire scuole, tribunali e nodi di interscambio del trasporto.

Un terminale di grande importanza per studenti e tutti i cittadini

Il ritorno del tram significa più del ritorno storico dei tram in città. Soddisferà un reale bisogno di migliorare i trasporti pubblici:

Scuola: Fornirà un collegamento ferroviario diretto alla rete tramviaria e alla Metro A per le storiche scuole secondarie, Mamiani e Tacito.

Giustizia: Fornirà un accesso migliore agli uffici di viale Giulio Cesare e via Lepanto, e alle caserme militari vicine al tribunale.

Intercambio di trasporti: Il capolinea sarà vicino all’incrocio con viale Angelico, fornendo un collegamento tra autobus, tram e la Metro. Viale delle Milizie, tram e auto insieme.

Molti cittadini hanno temuto la possibilità di congestione. Patanè ha assicurato: “Il tram avrà una corsia dedicata larga 7 metri, accanto al marciapiede“.

Grazie alla larghezza di viale delle Milizie, ci saranno 2 corsie per le auto, che eviteranno rallentamenti significativi.

Secondo il cronoprogramma del Docfap, l’avvio del servizio è previsto nei primi mesi del 2027.

Piazza Risorgimento: il ritorno del tram rimane lontano

Se il ritorno su viale delle Milizie è ormai vicino, il capolinea a Piazza Risorgimento resta un traguardo lontano.

La costruzione della tratta T2 della Metro C, con la stazione Ottaviano, impedisce il passaggio del tram sulla via pedonale appena riqualificata.

Considerando i nove anni stimati per i cantieri della Metro C, il 19 tornerà in piazza non prima del 2035.

