Roma in fiamme: incendi alla Magliana, Portuense e Colombo

È bastato un pomeriggio più caldo del solito e vento secco per trasformare il quadrante sud-ovest della Capitale in uno scenario da emergenza. Una serie di incendi di sterpaglie e fogliame ha tenuto impegnati i vigili del fuoco in più punti della città, paralizzando il traffico e generando attimi di paura tra i residenti.

Magliana, fiamme sotto il viadotto: traffico in tilt sulla Roma-Fiumicino

Tutto è iniziato intorno alle 15:00 in via Ponte della Magliana, nei pressi dell’incrocio con il viadotto. A prendere fuoco è stato un canneto, trasformandosi in breve in un rogo esteso, tanto da richiedere l’intervento di due squadre di terra, un’autobotte e l’elicottero Drago 159 dei vigili del fuoco.

Una colonna di fumo denso e acre ha avvolto l’area, riducendo drasticamente la visibilità e causando rallentamenti sull’autostrada Roma-Fiumicino. Per fortuna, il tempestivo intervento dei soccorritori ha impedito che le fiamme raggiungessero le palazzine vicine. Nessuna persona è rimasta ferita, ma la tensione è rimasta alta per ore.

Portuense: fuoco e disagi in via Lanfranco Maroi

Un altro focolaio si è sviluppato poco dopo in zona Portuense, precisamente in via Lanfranco Maroi, dove è andato in fiamme del fogliame. Per consentire le operazioni di spegnimento è stato chiuso un tratto di strada tra via Portuense e via Guglielmo Tagliacarne.

Sul posto sono accorse diverse associazioni di protezione civile, insieme alla polizia di Stato e alla polizia locale di Roma Capitale, impegnate nella gestione del traffico. Anche qui, non si registrano feriti, ma il fumo ha invaso l’area, rendendo necessaria una bonifica accurata.

Incendi anche sul litorale: chiusa via Cristoforo Colombo

Le fiamme non hanno risparmiato neanche il X Municipio, dove si è registrato l’ennesimo incendio della giornata. Come segnalato da LuceVerde, un rogo di fogliame ha portato alla chiusura temporanea di via Cristoforo Colombo, tra via di Malafede e via di Acilia, in direzione Ostia.

Un altro colpo alla viabilità già provata di Roma sud, mentre le fiamme avanzavano minacciose ai margini della carreggiata.

Una città sotto stress: «Servono prevenzione e controlli»

Quella di oggi è stata solo l’ultima giornata di una lunga estate romana segnata da roghi e allarmi ambientali. I residenti, esasperati, chiedono interventi strutturali di prevenzione: pulizia del verde, sorveglianza delle aree abbandonate, controlli nelle zone più esposte.

«È impensabile vivere ogni estate con il timore che il fuoco possa arrivare sotto casa», racconta Laura, residente della Magliana.

Le cause dei roghi sono ancora in fase di accertamento. Intanto, il bilancio di questa giornata di fiamme è chiaro: nessun ferito, ma tanto spavento e disagi in una Capitale che, ancora una volta, si scopre fragile di fronte all’emergenza incendi.

