Roma, inaugurata l’Aula Studio a Tor Pignattara: 36 postazioni nell’ex sala consiliare
Un ex luogo istituzionale diventa spazio di studio e coworking. Nel cuore di Tor Pignattara, grazie al supporto di Biblioteche di Roma, apre oggi venerdì 6 febbraio, una nuova aula studio pensata per rispondere alla crescente domanda di spazi di aggregazione e lavoro condiviso in un quartiere densamente popolato.
Caratteristiche e orari
La struttura è stata progettata per garantire comfort e funzionalità:
-
Capienza: 36 postazioni attrezzate per studio individuale o lavoro in gruppo.
-
Dove: nell’ex sala consigliare del Municipio V.
-
Orari: dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 09:00 alle 19:00.
-
Destinatari: studenti universitari, lavoratori da remoto e cittadini in cerca di uno spazio tranquillo per lettura e incontro.
La rete dei presidi culturali gratuiti
L’inaugurazione rientra nella strategia comunale di diffondere spazi culturali capillarmente su tutto il territorio cittadino:
-
Presidi di quartiere: non solo centro storico, ma anche rioni, borgate e periferie.
-
Accessibilità: ingresso libero e gratuito, per garantire a tutti il diritto allo studio e alla cultura.
-
Gestione e supporto: il personale di Biblioteche di Roma assicurerà assistenza agli utenti e cura degli spazi.
Un’iniziativa che unisce cultura, socialità e innovazione urbana, trasformando un edificio istituzionale in un luogo vivo a servizio della comunità.
