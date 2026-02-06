Roma, inaugurata l’Aula Studio a Tor Pignattara: 36 postazioni nell’ex sala consiliare

Un ex luogo istituzionale diventa spazio di studio e coworking. Nel cuore di Tor Pignattara, grazie al supporto di Biblioteche di Roma, apre oggi venerdì 6 febbraio, una nuova aula studio pensata per rispondere alla crescente domanda di spazi di aggregazione e lavoro condiviso in un quartiere densamente popolato.

La struttura è stata progettata per garantire comfort e funzionalità:

Destinatari : studenti universitari, lavoratori da remoto e cittadini in cerca di uno spazio tranquillo per lettura e incontro.

L’inaugurazione rientra nella strategia comunale di diffondere spazi culturali capillarmente su tutto il territorio cittadino:

Gestione e supporto : il personale di Biblioteche di Roma assicurerà assistenza agli utenti e cura degli spazi.

Accessibilità : ingresso libero e gratuito, per garantire a tutti il diritto allo studio e alla cultura.

Un’iniziativa che unisce cultura, socialità e innovazione urbana, trasformando un edificio istituzionale in un luogo vivo a servizio della comunità.

