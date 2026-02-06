Categorie: Cultura e Spettacoli Eventi Libri e letteratura
Municipi: , , | Quartiere:

Roma, inaugurata l’Aula Studio a Tor Pignattara: 36 postazioni nell’ex sala consiliare

La struttura è stata progettata per garantire comfort e funzionalità

Redazione - 6 Febbraio 2026

Un ex luogo istituzionale diventa spazio di studio e coworking. Nel cuore di Tor Pignattara, grazie al supporto di Biblioteche di Roma, apre oggi venerdì 6 febbraio, una nuova aula studio pensata per rispondere alla crescente domanda di spazi di aggregazione e lavoro condiviso in un quartiere densamente popolato.

Caratteristiche e orari

La struttura è stata progettata per garantire comfort e funzionalità:

  • Capienza: 36 postazioni attrezzate per studio individuale o lavoro in gruppo.

  • Dove: nell’ex sala consigliare del Municipio V.

  • Orari: dal lunedì al venerdì, con orario continuato dalle 09:00 alle 19:00.

  • Destinatari: studenti universitari, lavoratori da remoto e cittadini in cerca di uno spazio tranquillo per lettura e incontro.

La rete dei presidi culturali gratuiti

L’inaugurazione rientra nella strategia comunale di diffondere spazi culturali capillarmente su tutto il territorio cittadino:

  • Presidi di quartiere: non solo centro storico, ma anche rioni, borgate e periferie.

  • Accessibilità: ingresso libero e gratuito, per garantire a tutti il diritto allo studio e alla cultura.

  • Gestione e supporto: il personale di Biblioteche di Roma assicurerà assistenza agli utenti e cura degli spazi.

Un’iniziativa che unisce cultura, socialità e innovazione urbana, trasformando un edificio istituzionale in un luogo vivo a servizio della comunità.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati