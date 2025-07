Roma: incendio in una chiesa evangelica, fumo invade le abitazioni adiacenti

Un pomeriggio di paura e fumo denso ha scosso il quartiere Marranella, a Roma. Intorno alle 14:15 di domenica 13 luglio, un incendio è divampato all’interno di una chiesa cristiana evangelica situata in via della Marranella.

Le fiamme hanno rapidamente avvolto alcuni locali della struttura religiosa, generando una colonna di fumo che ha invaso anche le abitazioni al piano terra in via Gerardo Mercatore, seminando panico tra i residenti.

Sul posto sono intervenute tempestivamente due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un’autoscala e due autobotti. L’operazione di spegnimento è stata rapida ed efficace: fortunatamente, non si registrano feriti.

Al momento sono in corso le operazioni di bonifica e la verifica statica degli edifici coinvolti, per escludere danni strutturali dovuti all’incendio. Le cause del rogo restano ancora da accertare.

