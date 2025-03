Incubo in famiglia: anziano maltrattato dal figlio agli arresti domiciliari

Ancora violenza tra le mura domestiche. Questa volta, a subire insulti e minacce è stato un anziano padre, vittima del figlio violento.

I Carabinieri della Stazione di Roma Alessandrina sono intervenuti tempestivamente, arrestando in flagranza di reato un 38enne romano, già noto alle forze dell’ordine e sottoposto alla misura degli arresti domiciliari. L’uomo è ora gravemente indiziato di maltrattamenti in famiglia.

L’intervento dei Carabinieri: insulti e minacce anche davanti ai militari

La chiamata al numero di emergenza 112 è arrivata in una sera di tensione. I militari sono intervenuti in un’abitazione di viale dei Romanisti, dove il 38enne, nonostante il regime di arresti domiciliari, aveva aggredito verbalmente il padre con insulti e minacce.

Neanche la presenza dei Carabinieri ha placato la sua furia: ha continuato a inveire contro l’anziano genitore, mostrando un’escalation di violenza incontrollata.

Una volta messo in sicurezza, l’anziano ha trovato il coraggio di raccontare l’incubo quotidiano che viveva da mesi. Ha riferito ai militari di essere vittima di maltrattamenti fisici e psicologici da parte del figlio fin da gennaio di quest’anno, ma di non aver mai denunciato per paura di ulteriori ritorsioni.

Dal carcere ai domiciliari, poi di nuovo in cella

I Carabinieri, raccolti gravi indizi di colpevolezza, hanno arrestato il 38enne e, su disposizione della Procura della Repubblica, lo hanno trasferito presso il carcere di Regina Coeli.

Il Tribunale di Roma, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per l’uomo la permanenza in carcere, ponendo fine – almeno per il momento – a mesi di violenze all’interno delle mura domestiche.

