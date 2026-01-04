Roma investe sul digitale: 4 milioni per startup e nuove “Case dell’Innovazione”

Non solo infrastrutture, ma competenze e opportunità diffuse. Roma Capitale ha pubblicato un bando strategico da oltre 4 milioni di euro per rafforzare l’ecosistema digitale cittadino.

L’obiettivo è duplice: sostenere la competitività delle imprese e garantire che la transizione digitale non lasci indietro nessuno, riducendo i divari territoriali tra centro e periferia.

Due lotti per un’unica strategia

L’intervento si articola in due pilastri fondamentali, pensati per agire in modo sinergico sul territorio:

Imprese e Case dell’Innovazione: Questo lotto prevede il rafforzamento della Casa delle Tecnologie Emergenti (CTE) e l’apertura di una nuova Casa dell’Innovazione a Corviale.

Startup e PMI potranno accedere a voucher e percorsi di accompagnamento per adottare nuove tecnologie e modelli di business.

Competenze e Servizi ai Cittadini: Il secondo lotto si concentra sulla formazione e sul contrasto al “gap digitale”.

L’obiettivo è aumentare le competenze di cittadini e imprese, facilitando l’accesso ai servizi smart della città.

Innovazione a Corviale: una sfida sociale

La scelta di portare una Casa dell’Innovazione a Corviale rappresenta un segnale politico forte.

L’idea è quella di trasformare il quartiere in un laboratorio di sperimentazione tecnologica, dimostrando che l’innovazione può essere un fattore di riscatto urbano.

I soggetti che si aggiudicheranno il bando dovranno gestire questi spazi rendendoli centri attivi di formazione e connessione tra università, ricerca e mondo privato.

Le parole dell’Assessora Lucarelli

«Investiamo per trasformare l’innovazione in una leva concreta di sviluppo», ha spiegato l’assessora alle Attività Produttive Monica Lucarelli. «Se l’innovazione non viene governata, rischia di aumentare le disuguaglianze. Il nostro obiettivo è l’opposto: rendere il digitale accessibile a tutte e tutti, costruendo una città che guida la transizione invece di subirla».

Tempi e modalità

L’accordo quadro avrà una durata di 42 mesi, un arco temporale lungo pensato per lasciare un’eredità stabile di competenze e relazioni sul territorio romano.

Scadenza: Le imprese e i raggruppamenti interessati hanno tempo fino alle ore 12:00 del 13 febbraio 2026 per presentare le proprie offerte.

