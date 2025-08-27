Roma, ispettore della Polmetro sventa rapina anche fuori servizio: arrestata coppia di borseggiatori

L’occhio esperto non va mai in vacanza. Anche nel suo giorno di riposo, l’ispettore della Polizia di Stato responsabile del Nucleo Polmetro ha intercettato e bloccato una coppia di borseggiatori alla fermata Re di Roma. Un uomo e una donna, entrambi di nazionalità rumena, sono stati arrestati in flagranza con l’accusa di rapina impropria.

La scena si è svolta in pochi secondi, sotto lo sguardo allenato del poliziotto. I due si muovevano con apparente disinvoltura tra i passeggeri.

L’ispettore li ha notati mentre si accodavano a passo svelto dietro una donna. Lei, la complice, si è posizionata come “palo”, mentre l’uomo, con un gesto fulmineo, ha aperto la borsa della vittima riuscendo a estrarne il portafogli.

Convinto di passare inosservato, il borseggiatore ha trovato sulla sua strada chi, di quei movimenti, ha fatto un mestiere. L’ispettore li ha seguiti fino all’ingresso di un supermercato vicino e lì si è qualificato, bloccando i due.

L’uomo ha tentato di opporre resistenza liberandosi della refurtiva, ma l’intervento di un cittadino ha permesso di mettere entrambi in sicurezza fino all’arrivo della pattuglia del Commissariato Viminale, allertata dalla Sala Operativa.

I due, un 38enne e una 36enne, sono stati arrestati e condotti davanti all’Autorità giudiziaria, che ha convalidato l’operato della Polizia di Stato. Il portafogli è stato restituito alla proprietaria, ignara fino a quel momento di essere stata derubata.

