Roma, #laculturaincasaKIDS: attività e appuntamenti digital fino al 9 giugno 

Questi alcuni dei contenuti web e social dedicati ai più giovani dal 3 giugno fino al 9 giugno 2020. I canali social @culturaaroma daranno regolarmente aggiornamenti quotidiani con hashtag #laculturaincasaKIDS, oltre a quello generale della campagna #laculturaincasa e #iorestoacasa.

MUSEI CIVICI. Sulla pagina Facebook della Centrale Montemartini i bambini scoprono le sembianze degli dei greci con Gli Olimpi. Le statue delle divinità greche della Centrale Montemartini oltre a colorare i disegni realizzati da Marcello Forgia per la mostra I colori degli Etruschi, ispirati alle fatiche di Eracle. Si può giocare anche con una delle opere più preziose della collezione museale, La bambola di Crepereia e con In fondo al mar… ispirandosi al Mosaico con i pesci. Continua Chi cerca trova…animali al Museo, animali in Città, un gioco che ha per tema i tanti animali rappresentati nelle collezioni dei musei e nei monumenti della città. Tutte le info per partecipare sul sito www.museiincomuneroma.it. Il Museo Carlo Bilotti propone l’attività Arreda la tua stanza metafisica per arredare una stanza vuota, rielaborazione scherzosa del dipinto di Giorgio de Chirico Interno metafisico con biscotti. È ancora possibile divertirsi con la storia della famiglia Bonaparte attraverso Impara l’arte con Bonaparte sul sito del Museo Napoleonico, stampare le schede e pubblicare sulla pagina Facebook del Museo la propria creazione.

Infine, con Disegna dentro un elefante e libera la fantasia! – proposto dal Museo di Casal de’ Pazzi – i bambini possono stampare e colorare il disegno dell’animale simbolo del Museo secondo la propria ispirazione artistica.

ISTITUZIONE BIBLIOTECHE di ROMA. Nuove proposte digital per i più piccoli, molte delle quali ispirate a Gianni Rodari, mentre le Biblioteche di Roma riaprono gradualmente al pubblico. Gli spazi per i bambini non possono ancora essere aperti ma è possibile accedere al vasto patrimonio di libri per l’infanzia del sistema capitolino grazie alla riattivazione del prestito su prenotazione. Per gli appuntamenti online la Biblioteca Europea propone giovedì 4 su Facebook il gioco Quanto conosci Gianni Rodari? Caccia al tesoro in 10 quesiti, pensato per i giovani lettori tra gli 8 e i 13 anni. Per tutti i lettori accaniti del maestro della letteratura per l’infanzia ci sono domande tra curiosità, aneddoti, romanzi e filastrocche. Rispondendo ai quesiti si potrà ricevere il Diploma di Gran Lettore Rodariano. La Biblioteca Villa Leopardi, nell’ambito dell’iniziativa #ascoltandoRodari, invita invece i piccoli utenti ad ascoltare i brani tratti dal disco “Ci vuole un fiore” e a realizzare un disegno o scrivere un pensiero a tema da inviare alla pagina Facebook della Biblioteca o via email. Sempre ispirato al grande narratore è l’appuntamento di giovedì 4 , alle 17.00, #AspassoconRodari laboratorio tratto dal libro “La passeggiata di un distratto” di Rodari (Emme Edizioni, 2009). Ai bambini sarà proposto un video con una storia da guardare, ascoltare, cantare o costruire insieme. Utilizzando il materiale presente sulla pagina Fb della Biblioteca i piccoli potranno inviare disegni e racconti della loro prima passeggiata dopo il lungo periodo di quarantena.

La Biblioteca Casa dei Bimbi, per il ciclo Il Nido da Casa, presenta su Fb una videolettura da “Le favole a rovescio” di Gianni Rodari, illustrato da Nicoletta Costa (Emme Edizioni, 2008), e, nella settimana in cui si celebra la Festa della Repubblica, propone anche letture, sempre in video, tratte da “La Costituzione raccontata ai bambini” di Anna Sarfatti (Mondadori, 2006) e “Il principe e la Costituzione” di Stefano Bordiglioni (Emme Edizioni, 2009), oltre a una bibliografia dedicata al tema. Mentre la Biblioteca Penazzato mette a disposizione con la rubrica Leggere per crescere allegramente una serie di letture animate. Mercoledì è il giorno delle Favole al telefonino delle Mamme narranti di Andrea Satta: Roma multietnica pubblica su Fb alle 12.00 la favola dei 7 cuori a cura di Elisabetta e alle 15.00 la storia di Macchietta raccontata da Giorgio Scaramuzzino, attore e autore per ragazzi.

Per i piccoli utenti sono disponibili anche tanti nuovi giochi. La Biblioteca Ennio Flaiano, sempre mercoledì , invita sulla propria pagina Facebook a partecipare a Gioca con noi!: disegni da colorare, ma anche altre attività pensate per i bambini. La Biblioteca Goffredo Mameli propone invece giovedì, su Fb, il gioco Indovina chi? Indovina cosa?: a partire da un libro appartenente ai classici dell’infanzia, i lettori in erba dovranno scoprire e/o disegnare una “parola misteriosa”.

TEATRO di ROMA. Appuntamento settimanale su #TdROnline con il Laboratorio Piero Gabrielli che, giovedì 4 giugno alle 16.00, attingendo dalla trama del Borghese gentiluomo, propone La lezione on-line del Signor Jourdain, una pillola video in cui si ipotizza che il protagonista della famosa commedia balletto di Molière, prenda lezioni dal Maestro di filosofia tramite la piattaforma ZOOM. In questa attualizzazione un biglietto d’amore, da inviare all’amante, diventerà un messaggio whatsapp, mentre resterà invariata l’esilarante distinzione del Maestro di filosofia tra forma “in prosa” e “in versi”, che farà dire al protagonista la famosissima battuta: “il y a plus de quarante ans que je dis de la prose sans que j’en susse rien…”. Il video – con Giulia Tetta e Fabio Piperno, diretti da Roberto Gandini con la musica di Roberto Gori – è tratto dalle prove on-line dello spettacolo Un cabaret poetico della Piccola Compagnia del Piero Gabrielli.

ACCADEMIA NAZIONALE di SANTA CECILIA. La musica dell’Accademia continua con corsi e laboratori pensati per i più piccoli. Sono disponibili su www.santacecilia.it/onlineforkids appuntamenti per bambini e ragazzi che vogliono divertirsi avvicinandosi al mondo della musica. Collegandosi periodicamente alla nuova sezione del sito, gli aspiranti musicisti troveranno pillole di pochi minuti registrate e montate per l’occasione, con attività musicali da fare a casa, materiale per lo studio della musica e tutorial. Sono online i nuovi tutorial: Musiche dal mondo: America del Sud (con Lorenzo Izzo) Sfida Musicale (con Laura de Mariassevich) La Palla (con Vincenzo di Carlo), Schumann in città (con Laura De Mariassevich), Musiche dal mondo: l’Asia (con Lorenzo Izzo).

PALAZZO delle ESPOSIZIONI. Come ogni settimana il laboratorio d’arte propone un cartellone di appuntamenti digital per i più piccoli con consigli di lettura, spunti per laboratori e attività da fare in casa. Tra le proposte in programma segnaliamo: Beyond Sight. In arrivo le ultime tavole tattili del progetto Beyond sight. Si può scoprire la mostra completa visitando la gallery, ascoltando gli audio descrittivi e guardando il breve documentario che racconta le fasi del lavoro e i protagonisti coinvolti. https://www.palazzoesposizioni.it/pagine/beyond-sight-oltre-la-vista

Giovedì 4 i Consigli dello Scaffale, dallo Scaffale d’arte una selezione di libri per ragazzi che hanno innovato il modo di raccontare l’arte contemporanea. La biblioteca è ora nuovamente aperta al pubblico il martedì e il giovedì dalle 14,30 alle 17.30. Venerdì 5 dalle 8.30 alle 9.30 torna l’appuntamento con Dance Well in collaborazione con ParkinZone onlus. Una lezione di danza in mostra, questa volta a porte chiuse ma accessibile a tutti online guidati dalla ballerina Carlotta Bortesi. Prima di iniziare la lezione, la curatrice della mostra Daniela Lancioni introdurrà l’opera di Jim Dine a tutti i partecipanti.

TECHNOTOWN. Questa settimana, lo spazio dedicato alla creatività e alla scienza propone ai bambini e ai ragazzi di divertirsi da casa con due sfide ludico-creative a distanza. Si gioca singolarmente o in squadre, utilizzando semplici oggetti a portata di mano. Giovedì 4 in Fumetti Viventi ci si sfiderà a dare vita e voce ad oggetti di casa facendoli diventare protagonisti di una storia. Sabato 6 in Invenzioni, Tecnologie, Opere d’Arte, una versione riveduta e corretta del classico gioco “Nomi, cose e città”, i partecipanti si sfideranno a comporre le lettere delle parole con oggetti trovati in casa. Tutte le info per partecipare alle sfide e tanti altri contenuti digital si trovano sul sito www.technotown.it e sugli account social.

CASINA DI RAFFAELLO . Lo spazio arte e creatività propone Mamma oggi cucino io!, un contest social di cucina creativa per bambini dai 4 ai 12 anni sul tema dell’alimentazione. L’evento è realizzato con il contributo scientifico di Technotown e la collaborazione del Centro Agroalimentare di Roma (CAR). Quattro le categorie nelle quali i bambini potranno sfidarsi: Colazioni Artistiche; Merende d’Autore; Pic Nic Speciali; Gelati Spaziali. Primo appuntamento giovedì 4 alle 17.00 con il lancio sulla pagina facebook della sfida nella categoria Colazioni artistiche. Contestualmente verrà postata la video ricetta Realizziamo un pancake con lo yogurt e la frutta fresca a cura del CAR, per offrire alcuni spunti nella realizzazione della ricetta. I piccoli chef dovranno realizzare la semplice ricetta insieme ai loro genitori, poi “impiattare” in modo artistico la creazione culinaria e inviare la foto alla email info@casinadiraffaello.it entro le 12.00 di mercoledì 10 giugno. Le foto pervenute verranno pubblicate sulla pagina facebook di Casina di Raffaello. Per ciascuna categoria vincerà chi riceverà più like. Domenica 7 alle 17.00, sulla pagina facebook di Technotown, verrà invece pubblicato il video A colazione con mr. Lactobacillus il fabbricatore di yogurt a cura dello stesso Technotown che spiegherà ai più piccoli le proprietà chimiche degli alimenti utilizzati durante la sfida. Tutte le info sul sito web www.casinadiraffaello.it e sulla pagina facebook.

Nell’ambito della campagna social #ProntiATornareInCampo lanciata dal progetto Giovani in Campo realizzato da Fondazione Roma Solidale, questa settimana si riceve l’adesione e il contributo dei nostri partner dell’ASP Asilo Savoia – Programma “Talento & Tenacia”, e grazie a loro facciamo visita alla Palestra della Legalità di Ostia e alla realtà del Montespaccato Savoia Calcio, esempi importanti di ciò che lo Sport può rappresentare per i giovani e le comunità.

Lunedì 8, poi, tornano i consigli cine-letterari di Franco Montini, giornalista de “La Repubblica” e sostenitore da sempre del Calcio Solidale, il quale segnala a tutte/i un sorprendente film italiano, in cui, nella migliore tradizione del Calcio Solidale, il gioco del calcio è utilizzato dagli autori per “parlare d’altro”: nello specifico, di disabilità, marginalità sociale, riscatto.