Roma, ladri nella villa di Valentino: spari in aria per metterli in fuga

Una notte di paura nella storica villa romana dello stilista Valentino Garavani. Due ladri hanno tentato il colpo in una delle residenze più affascinanti e riservate dell’Appia Antica, ma sono stati messi in fuga da un colpo di pistola sparato in aria da una guardia giurata. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha scosso profondamente chi si trovava all’interno della tenuta, incluso lo stesso Valentino.

È accaduto domenica sera. La villa immersa nel verde, solitamente silenziosa e blindata, ha visto l’irrompere di due figure sospette che, rompendo una recinzione, sono penetrate nel giardino. Una manciata di minuti, pochi ma sufficienti per far scattare l’allarme e l’intervento immediato della sicurezza privata.

La scena si è consumata in pochi istanti. La guardia in servizio, accortasi del movimento anomalo dalle telecamere di sorveglianza, si è precipitata verso i malviventi. Per fermarli ha esploso un colpo di pistola in aria: un gesto tanto simbolico quanto efficace. I ladri, colti alla sprovvista, sono scappati a piedi verso l’esterno e sono poi fuggiti a bordo di una Fiat Panda. Di loro, per ora, nessuna traccia.

L’allerta è stata immediatamente comunicata alla centrale operativa e, in pochi minuti, sul posto sono arrivati gli agenti della Polizia di Stato. Le immagini delle videocamere di sicurezza sono già al vaglio degli investigatori: si vedono chiaramente i due ladri scendere dall’auto, parcheggiata poco distante dall’ingresso, e introdursi all’interno del perimetro. La dinamica del tentativo di furto, secondo quanto trapela, fa pensare a un’azione studiata ma interrotta troppo presto perché andasse a segno.

Dentro la villa, in quel momento, non c’era solo il celebre stilista. Con lui, alcuni ospiti e membri del personale.

La questura di Roma ha confermato l’accaduto, spiegando che sono in corso accertamenti e che non risultano danni né furti. Ma resta l’amaro retrogusto di un’intrusione tanto inaspettata quanto inquietante.

