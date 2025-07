Roma, ladri svaligiano casa del calciatore della Lazio Matìas Vecino

Un’altra casa svaligiata, un altro calciatore vittima dei ladri. Questa volta è successo in un comprensorio privato della Camilluccia, zona residenziale tra le più sorvegliate della Capitale. Ma nemmeno i muri più alti sono riusciti a fermare i malviventi.

A scoprire l’amara sorpresa è stato proprio il giocatore Matias Vecino, rientrato a Roma per unirsi al ritiro della Lazio a Formello. Al suo arrivo nell’appartamento, la scena era chiara: porta forzata, casa a soqquadro e bottino scomparso.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Dai primi rilievi sembrerebbe che i ladri siano entrati forzando una finestra e abbiano portato via oggetti di valore ancora da quantificare. Ma si parla già di un bottino importante.

Una lunga lista di vittime nel calcio romano

Non è un caso isolato. Tra i calciatori biancocelesti, Mario Gila ha subito il furto di gioielli per circa 40mila euro, mentre Mattia Zaccagni è stato colpito ben due volte in poco tempo. Episodi che confermano come le abitazioni dei giocatori rappresentino, purtroppo, obiettivi privilegiati per i ladri.

E se il derby in campo divide, fuori unisce: perché anche diversi giocatori della Roma hanno vissuto lo stesso incubo. Zalewski, Dzeko, Nainggolan, Menez, Lamela, Gervinho, Smalling: tutti finiti nel mirino di bande specializzate.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.